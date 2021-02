Poolse verdachte definitief vrij in Nederland

De rechtbank Amsterdam heeft de overlevering van een Poolse verdachte naar zijn thuisland definitief geblokkeerd omdat ze de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen niet vertrouwt. De verdachte, de van drugssmokkel beschuldigde Maciej L. (33), zou het risico lopen een oneerlijk proces te krijgen, omdat zijn zaak in eigen land in het nieuws is geweest – dankzij de rechtbank in Amsterdam.

Met deze uitspraak van woensdag onttrekken de Nederlandse rechters een verdachte aan het voorheen vrijwel automatische systeem van overleveringen tussen EU-lidstaten. Maar ze blijven tegelijkertijd binnen de lijnen die het Europees Hof van Justitie in december markeerde: alleen bij individuele zorgen over een fair proces mag medewerking aan het Europees arrestatiebevel gestaakt worden. Het is daarom waarschijnlijk dat andere verdachten binnenkort wel weer aan Polen zullen worden overgeleverd.

De zaak van L. sleepte meer dan een jaar voort. De Internationale Rechtshulpkamer, de enige instantie die in Nederland besluit over de overdracht van verdachten aan andere landen, stelde een oordeel een paar keer uit en vroeg in de zomer het Europees Hof in Luxemburg om advies. Ook schortte ze tijdelijk alle overleveringen aan Polen op. Nederland behandelt per jaar ongeveer 750 overleveringsverzoeken, waarvan bijna een derde uit Polen.

Bedenkingen

De rechters hebben grote bedenkingen bij L.’s en andere overleveringen vanwege de afbreuk van de rechtsstaat in Polen. De conservatief-nationalistische regering daar heeft opperrechters en rechtbankvoorzitters vervangen, het benoemingsproces van rechters gepolitiseerd en rechters die kritiek hebben worden disciplinair gestraft.

Volgens het Europees Hof zijn deze „structurele en fundamentele gebreken” echter geen reden om de hele Europese rechtsorde op te heffen. Alleen wanneer een specifieke verdachte „reëel gevaar zal lopen dat zijn recht op een eerlijk proces zal worden geschonden” is weigering toegestaan, aldus het Hof in december.

Polen doet de Europese rechtsorde wankelen

In de praktijk is het vrijwel onmogelijk aan te tonen dat een individuele verdachte in een andere land zo’n risico loopt. Maar volgens de Nederlandse rechters geldt dat voor L. wel, omdat hij „in beeld is bij andere Poolse autoriteiten [...] en de Poolse media, in verband met de publiciteit rondom zijn – naar het Hof van Justitie verwezen – zaak”. De zaak die de Amsterdamse rechtbank zelf op Europees niveau escaleerde dus.

Maciej L., die al sinds 2015 gezocht werd en hier een jaar in detentie zat, is door deze beslissing een vrij man. In Nederland tenminste.