Minstens 66 dossiers zijn al ‘controversieel’ verklaard, wat betekent dat?

Bijna was hij er gekomen: de nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. De miljoenensubsidie voor de eerste drie jaren van de verbinding was al geregeld bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66). Maar kort na de val van Rutte III werd dit nachttreinproject ‘controversieel’ verklaard: toegevoegd aan de lijst van beslissingen die het kabinet in demissionaire toestand niet langer wil nemen. Voorlopig staat de trein nog stil.

De nachttrein is niet het enige dossier dat sinds de kabinetsval controversieel is verklaard. NRC telde er ten minste 66. Wat houdt dat eigenlijk in en hoe gaan politieke partijen hiermee om?

Een demissionair kabinet beschikt niet langer over machtsmiddelen om coalitiepartijen in toom te houden: het is al gevallen, dus daarmee dreigen kan niet meer. Dit betekent niet dat het kabinet niets meer kan doen, maar de Tweede Kamer beslist vanaf dat moment welke onderwerpen voor de verkiezingen niet meer mogen worden behandeld.

In principe gaat het om politiek (zeer) gevoelige dossiers waarbij bemoeienis van een gevallen kabinet niet netjes wordt geacht. „Uit democratisch oogpunt is het onwenselijk dan omstreden besluiten te nemen terwijl je weet dat er verkiezingen aankomen”, zegt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht

Pooierverbod

Wat werd de voorbije weken omstreden verklaard? Luchtvaartbesluiten met betrekking tot Lelystad Airport. De opening ervan en de verdere groei van Schiphol die het mogelijk moest maken ligtu bij een volgende kabinetsformatie. Het pooierverbod, een belangrijk punt voor de ChristenUnie, is op de lange baan gekomen. Ook de fusie tussen PostNL en Sandd moet wachten tot de kiezer heeft gesproken.

In principe bepaalt een Kamermeerderheid welke thema’s te omstreden zijn, duidelijke regels zijn er niet. „Maar als een aanzienlijke minderheid bezwaren heeft onderwerpen af te handelen, moeten we daar rekening mee houden”, zegt Van den Braak. Daar is dan discussie over mogelijk, zoals na de val van het kabinet-Den Uyl in maart 1977. De verkiezingen stonden al gepland voor mei. „Toen is er echt debat geweest: wat kunnen we nog afhandelen?”

Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat in dergelijke situaties „een soort beleefdheid” gepast is. Maar hij ziet dat de Kamer er tegenwoordig een „kwantitatieve interpretatie” op nahoudt. Toen hij in 2006 als Kamerlid aantrad „waren er echte discussies”. „Nu is het gewoon meerderheden tellen.” Kamerleden moeten „even over de eigen schaduw heenstappen” en zich meer met het algemeen belang bezighouden, vervolgt Van Raak.

Het nachttreinproject was al zo vergevorderd – waarom werd dit op de valreep omstreden? In het regeerakkoord was afgesproken dat meer marktwerking op het spoor als „optie” wordt opengehouden. Maar daar is de afgelopen kabinetsperiode weinig van terechtgekomen, de NS won de aanbesteding van het project. Een doorn in het oog van de VVD, want die wil juist af van de monopoliepositie van de NS. Met de val van het kabinet zag de partij een kans. Zo wordt de controversieel-verklaring ingezet als „machtsmiddel”, zegt Van Raak.

Van Raak ergert zich ook aan de opstelling van demissionaire ministers. Hij hoort ze „voortdurend” zeggen dat ze bepaalde zaken niet kunnen uitvoeren, omdat ze demissionair zijn. „Dan heb je het niet begrepen. De Kamer bepaalt wat een minister kan uitvoeren, dat is een staatsrechtelijk principe.”

Een kenmerkend voorbeeld, zegt het SP-Kamerlid, is hoe het kabinet omgaat met de aangenomen motie waarin de Kamer oproept tot meer en betere waardering voor zorgpersoneel. Die motie werd na de val van het kabinet aangenomen, coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden voor. Maar demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) schreef in een brief aan de Kamer dat uitvoering van de motie „aan een volgend kabinet” is. Daarmee maakt het kabinet misbruik van de huidige situatie, stelt Van Raak.

De VVD vindt juist dat de oppositie dat doet, door nog even vlak voor de verkiezingen vergaande moties door te drukken die er met een stabiele regering nooit zouden zijn gekomen.

Armeense genocide

Een soortgelijke situatie deed zich deze week voor toen de ChristenUnie met een motie kwam over de Armeense genocide en het kabinet opriep om die alsnog volwaardig te erkennen. Het onderwerp is weliswaar niet controversieel verklaard, maar ligt wel gevoelig. De ChristenUnie was de afgelopen regeerperiode gebonden aan het regeerakkoord, erkent Voordewind. „Ik zocht wel de randen op van onze coalitie om zo dicht mogelijk tot die erkenning te komen.” Nu het kabinet gevallen is, zet hij alsnog door.

Donderdag gaat de Kamer met verkiezingsreces. De controversieel verklaarde dossiers liggen tot na de verkiezingen stof te vangen. Dan rijst opnieuw de vraag: welke onderwerpen mogen niet worden behandeld tot de installatie van een nieuw kabinet?

Die ronde is veel interessanter, zegt hoogleraar Van den Braak, zeker als de verhoudingen in de Kamer aanzienlijk veranderen, omdat de formatietijd langer duurt dan de 26 dagen tussen de val van Rutte III en het reces. „Hoe langer de formatie duurt, hoe dringender het wordt wél politiek gevoelige besluiten te nemen.”

