Omar Sy als charmante gentleman-inbreker

Een serie op Netflix kan van een boek opnieuw een bestseller maken. Kijk naar de novelle The Queen’s Gambit en de romanserie Bridgerton. Ook de vooroorlogse detectives van Maurice Leblanc worden weer volop herdrukt sinds het succes van de Franse serie over de meester-inbreker Lupin, die in Frankrijk net zo bekend als Sherlock Holmes is.

Le gentleman cambrioleur is in de serie wel stevig naar deze eeuw gesleept. Hij heet nu Assane Diop, is van Senegalese afkomst, en wordt gespeeld door de ontwapenende Omar Sy (Intouchables). In dit eerste seizoen tracht hij op geniale wijze een diamanten halssnoer uit het Louvre te stelen. Inbreken doet hij niet zomaar, maar om de corrupte elite een hak te zetten, om zo zijn vader te wreken.

De serie doet aan La Casa de Papel denken: dynamisch gefilmd, sympathieke boeven met een bewonderenswaardig slim plan. Zoals dat gaat bij gentleman-inbrekers moet Diop zich doorlopend vermommen. Geen probleem, Omar Sy kan iedereen zijn: strak pak, joggingbroek, alles werkt bij hem. In flashbacks zien we hoe het zat met zijn ten onrechte beschuldigde vader en de rijke schurk Pellegrini. Maar het verhaal over zijn vader blijkt toch gecompliceerder in elkaar te steken dan hij aanvankelijk dacht. Ontroerend is de band die ontstaat tussen Assane en de stugge journaliste Fabienne (Anne Benoît) die onderzoek deed naar Pellegrini. De charmante wijze waarop Assane haar de schoonheid van het leven weer doet inzien, is prachtig neergezet.

Lupin werd in zijn eerste maand door zeventig miljoen mensen bekeken, de grootste Franse Netflixhit tot nu toe. Het korte eerste seizoen eindigt met een ongelooflijke cliffhanger. In de zomer volgt gelukkig al seizoen twee.

Serie Lupin Van George Kay, met Omar Sy 5 afl. van 45 min. Netflix ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven