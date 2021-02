Na corona wil de moeder van Typex een ‘familiezoendag’

‘Had ik je nou toch niet een beugeltje moeten laten nemen”, zegt de moeder tegen haar bijna zestigjarige zoon, tekenaar Typex. Hij hoort haar relaas aan, beeldbellend, terwijl hij op straat loopt. Als ze niet luistert naar zijn geïrriteerde tegenwerpingen, bijt hij haar toe: „Kappen, mam!” Waarna ze gezellig over iets anders doorbabbelen.

Het is één van de typische scènes die Typex tekent in Je moeder!, zijn vermakelijke coronastrip over zijn bijna tachtigjarige, onstuitbare moeder. In de 25 afleveringen, die als feuilleton verschenen in de Volkskrant, is te zien hoe innig de band tussen moeder en zoon is en hoe ze kibbelend en liefdevol omgaan met elkaar, ondanks alle beperkingen tijdens de pandemie. Het leven is woekeren met gekrompen mogelijkheden: wandelen, eten, drinken, bellen. Als Typex zijn verjaardag viert, heeft zijn broer, een dj, een kist met „ondansbare” plaatjes bij zich.

Typex en zijn moeder bij haar huis in Amsterdam. Foto Ivo van der Bent

Tekenaar en illustrator Typex (Raymond Koot, 1962) werd een internationaal gewaardeerde stripmaker vanwege zijn twee fenomenale stripbiografieën over grote kunstenaars, Rembrandt en Andy Warhol.

Dit autobiografische boekje ontstond bij toeval, nadat hij bananen voor zijn moeder had gekocht en die op de brievenbus in het halletje van haar appartement voor haar had achtergelaten, terwijl ze communiceerden door de intercom. „Potsierlijke toestand”, zegt hij. Thuis tekende hij de ongewone scène na. Typex: „Ik leverde bij de krant ideeën in voor illustraties, maar dit stripje was veruit het grappigste en het meest waarheidsgetrouwe wat ik had gemaakt. Er zat een serie in.”

Universeel

Toch is corona maar decor, zegt hij. „Mijn doel was om een universeel soort relatie tussen moeder en zoon weer te geven. Ik teken de menselijke aspecten van de lockdown, psychisch en fysiek, over hoe zij en ik ons er zo opgewekt mogelijk doorheen slaan. De verhalen zijn slices of life.”

Zijn moeder is geen vrouw die een blad voor de mond neemt. Typex: „Ze loopt over van liefde, op het irritante af. Maar ze is ook heel nuchter, Amsterdams. Dat hebben we allebei: het hart op de tong. Alles zeggen wat in je opkomt, met harde humor. Dat kan ruw overkomen, maar ze kleedt alles in met troetelwoordjes: liefie, engel, snoepie.”

Fysiek is zijn moeder een rusteloze vrouw. „Ze loopt maar heen en weer in dat huisje van haar. En als ze naar buiten kan, is het nog erger, dan werkt ze de hele stad af. Maar ze kan zichzelf prima amuseren. Ze heeft een schema dat dagelijks moet worden afgewerkt: sport, markt, film kijken, series kijken. Het is geen bejaarde in de klassieke zin.”

In haar moederrol is ze „overdreven zorgzaam”, zegt hij. „Bij het eerste zuchtje koude wind ligt er al een scala aan handschoenen voor je op de bank. ‘Ik was toch op de markt’, zegt ze dan. ‘Misschien zit er wat tussen voor je’.”

Zo beschermend is Typex niet. Hij laat het geratel van zijn moeder een paar keer ‘wegsterven’ in een kleiner lettercorps. „Als je van iemand houdt, dan hou je ook van de dingen die voor anderen moeilijk kunnen zijn. Ze kan ook om zichzelf lachen hoor. Ze neemt zichzelf ook niet al te serieus.”

Een keer vraagt ze hem uitdrukkelijk er geen stripje van te maken – als blijkt dat ze zo tuk is op aanbiedingen. Wat hij belooft. „Toen ik die strip toch had gemaakt, was ik wel zenuwachtig over wat ze zou zeggen. Zouden we ruzie krijgen? Maar dan krijg ik alleen een appje met ‘O schat, hij was weer enig!’. En daarna nog een: ‘Doerak!’”

Vertrouwen

Eigenlijk kan alles gezegd worden, concludeert hij. „Zo ben ik ook opgegroeid. Als tante Marijke op de wc zat, bleef ze met de deur open met je praten. In de familie konden bij ruzies de vreselijkste ziektes over tafel vliegen, maar er was altijd het vertrouwen dat de ander daar geen verkeerde conclusies uit trok.”

In de gesprekken worden ook ongemakkelijkheden uit haar jeugd aangestipt, weggestopte familietragedies, waar meer in lijkt te zitten. „Vroeger heb ik wel overwogen een familiekroniek te maken. Maar ik kon geen goede vorm vinden om mijn persoonlijke betrokkenheid erin te verwerken.”

Hoewel hij ook ontdekte dat zijn moeder sommige verhalen heeft verzonnen. „Ze vertelde altijd dat ze, met haar broertje op de vlucht voor haar dronken, agressieve stiefvader, van het dak was gesprongen in het vangzeil van de brandweer. Maar tijdens een wandeling zegt mijn oom plots: ‘Welnee, we gingen gewoon met de trap naar beneden.’ Terwijl ze mij dat verhaal eindeloos vaak heeft verteld!”

Typex moet er nog om lachen. „Haar enige reactie is dan: ‘He ja, nou ja, dan was het anders’. Aan de ene kant voel ik me genaaid, maar aan de andere kant is het weergaloos grappig. Zo componeer ik ook verhalen, dus het is ook: de bedrieger bedrogen.”

Het niet kunnen knuffelen van haar kinderen en kleinkind is een grote opgave. Als het weer mag, moet iedereen vrij nemen voor een familiezoendag, gebiedt ze. Typex: „Het is humor, maar ze zegt het serieus, bijna boos.”

Uiteindelijk pakt Typex haar toch een keer vast, een ontroerend moment. Typex: „Met onze hoofden de andere kant op, de adem ingehouden. Tja, je ziet haar bij elk afscheid vollopen. Op een gegeven moment denk je: waar gaat ze eerder aan onderdoor? We tellen de dagen tot ze haar vaccin krijgt.”

Typex: Je moeder! Lief en leed op anderhalve meter. Nijgh & Van Ditmar, 64 pag.

