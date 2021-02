Mark Rutte, de fixer die wel gewoon de baas is

Mark Rutte is zo ongeveer de vleesgeworden individualisering en dat is meer dan dat hij een uitgesproken liberaal is. Dat liberalisme kan blijken uit zijn opvattingen en overtuigingen. Zijn identificatie met de individualisering is het best te zien in het pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid en tegen dwingend gezag in het algemeen.

Joop van den Berg is emeritus hoogleraar in Leiden (parlementaire geschiedenis) en Maastricht (parlementair stelsel) en oud-lid van de Eerste Kamer (PvdA).

Hij rekent als het ware op burgers die hun eigengereidheid tonen. Burgers die de behoefte uiten zelf uit te maken wat wel en niet goed is. Die zichzelf tot maatstaf maken van elk handelen, ook het handelen in andermans of zelfs het algemene belang. Maar, juist de coronacrisis laat zien waar de grenzen van de individualisering liggen en waar gemeenschappelijk denken en handelen nodig zijn.

Die individualisering en de bijbehoende mentale reserve ten opzichte van sterke groepsloyaliteit heeft bij Rutte zeker positieve kanten. Je moet Mark Rutte heten om tijdens een vastlopende kabinetsformatie een beroep te doen op een informateur die niet alleen geen liberaal is maar ook geen toekomstig coalitiegenoot, in dit geval de oud-vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink. Je moet ook Mark Rutte heten om na het bezwijken van minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) zonder veel omhaal de sociaaldemocraat Martin van Rijn erbij te halen.

Slonzigheid

Zijn slonzigheid in de omgang met het koningschap – zorgvuldig in publieke zaken en te vrijgevig in privékwesties – is even kenmerkend voor het premierschap van Mark Rutte.

In het verleden wekte Rutte de schijn een ‘Mann ohne Eigenschaften’ te zijn, maar dat is onzin. Blijkens zijn H.J. Schoolezing uit 2013 heeft hij wel degelijk een visie, een overtuiging over de richting die de maatschappij volgens hem uit moet. Uit de in Zürich in 2019 gehouden Churchill-lezing blijkt ook zijn internationale visie, zij het zonder grootse toekomstbeelden.

Jozias van Aartsen, zijn voorganger als VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, kwalificeerde hem ooit eens treffend als volgt: „niet heel rechts, ook niet al te links. (…) een fixer, een doorzetter, charmant in de omgang. Iemand die de conservatieve en wat meer vrijzinnige VVD’ers met elkaar zou kunnen verzoenen”. Zo is althans te lezen in de biografie die Petra de Koning over Rutte heeft geschreven.

Mark Rutte heeft onmiskenbaar de leiding in het kabinet, zeker als het gaat om opkomende verdeeldheid of om het vinden van een oplossing voor vastzittende problemen. Befaamde techniek daarbij: het vraagstuk uitbesteden aan maatschappelijk betrokken organisaties en die laten werken aan een akkoord. Een succesvolle strategie, zij het niet heel bevorderlijk voor eigen rol en gezag van de Staten Generaal.

Fracties staan voor voldongen feiten. Uit staatsrechtelijk oogpunt nogal dubieus

In de coronacrisis nam hij zelf de leiding, maar ook weer zonder ‘de baas’ te spelen en instructies uit te delen. Zijn persconferenties deden hem niettemin bij de burgerij steeds verder uittorenen boven de partijen. Tot genoegen van zijn VVD, uiteraard.

Intussen leidt hij een minderheidskabinet. Veel energie gaat dus zitten in coalitieoverleg, maar ook in consultatie van oppositiepartijen. Dat gebeurt onder Rutte voornamelijk op maandagochtend bij een van de ministeries. Daar worden in kleine kring van premier, vicepremiers en fractievoorzitters (soms ook met fractieleiders uit de oppositie) de knopen doorgehakt.

Ministers ontdekken even later wat er van hen wordt verwacht, alsof zij veredelde filiaalhouders zijn. Parlementaire fracties worden met dezelfde voldongen feiten geconfronteerd. Uit staatsrechtelijk oogpunt nogal dubieuze besluitvorming, maar politiek waarschijnlijk even onvermijdelijk als effectief.

Staatsrecht bij de voordeur

In coronatijd wisselde het decor drastisch. De regering regeerde weer en stond, zo nodig, tegenover het parlement als instituut, zoals bij crises gebruikelijk. Alleen, ‘de regering’ bestond bij de lockdownmaatregelen uit vier ministers (premier, tweemaal VWS en eenmaal Justitie) plus de chef van het RIVM.

De overige bewindslieden mochten de besluiten in ontvangst nemen. De voorzitters van de veiligheidsregio’s regeerden in de praktijk meer mee dan de meeste collega’s in het kabinet. Ook hier werd het staatsrecht bij de voordeur afgeleverd en ook hier zat er waarschijnlijk weinig anders op.

En, er is nog iets anders. Informateur Tjeenk Willink had in 2017 nog zo gewaarschuwd. In een notitie die hij had gevoegd bij zijn rapport aan de Tweede Kamer had hij uiteengezet dat regering en parlement meer en gerichte aandacht moesten besteden aan uitvoering en uitvoerbaarheid van het overheidsbeleid. Inmiddels kennen wij de gruwelijke uitwerking van deze desinteresse in het geval van de kinderopvangtoeslagen. .

Er is overigens nauwelijks sprake van een ‘Rutte-doctrine’, zoals vooral het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) beweert. Wat Rutte als premier heeft gedaan wijkt niet werkelijk af van wat voorgangers deden op het terrein van het afschermen van informatie aan het parlement.

Wat eerder voor kritiek in aanmerking komt, is de erbarmelijke organisatie bij Financiën van de informatiehuishouding, die elk zicht op de uitvoering benam (soms zelfs met opzet) en die tijdens de parlementaire ondervraging voor enorme problemen zorgde als het ging om tijdige informatie. Daarvoor is de minister politiek verantwoordelijk. Maar Omtzigt stortte zich liever op de VVD’er Rutte dan op zijn partijgenoot Wopke Hoekstra.

Fraudebestrijding

Al vanaf het begin van deze eeuw staat fraudebestrijding in sociale zekerheid en bijstand centraal in het beleid van opeenvolgende kabinetten, uitgevoerd met toenemende hardheid en met brede steun in de bevolking. Tegenover tienduizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire staan ruim veertien miljoen kiezers met zo hun eigen gedachten.

Het is dus nog maar de vraag aan wie die kiezers op 17 maart de voorkeur zullen geven. Dat is niet per se in het voordeel van de Omtzigts en Leijtens van deze wereld en hun partijen, CDA en SP. De felle uithalen naar de premier in het debat over het kabinetsontslag van bijna alle partijen in de Tweede Kamer op 19 januari konden dus wel eens averechts werken, in het voordeel namelijk van de demissionaire premier.

