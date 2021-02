Kwestie van vertrouwen

De laatste tijd valt het me steeds moeilijker om te bepalen wie wel of niet te vertrouwen is. Dat ik mezelf niet altijd kan vertrouwen, is nog tot daaraan toe, maar waarom zoveel moeite met anderen?

Soms is het helemaal niet zo moeilijk. Neem de Amerikaanse zanger Marilyn Manson, die nu in opspraak is vanwege gruwelijk misbruik van zijn vriendinnen, voor wie hij in zijn huis een verkrachtingskamer – nieuw woord voor mij, hopelijk ook voor NRC-lezers – zou hebben ingeruimd. Ik heb wat filmpjes van hem bekeken, met onder meer een interview waarin hij de hand van zijn vriendin voor het oog van de camera demonstratief in zijn kruis duwt.

Daarna heb ik nog even zijn bombastische muziek geprobeerd, maar mijn oren begonnen ook al snel te klagen over verkrachting. Hoe kon een talentloze poseur zo beroemd worden? Dat mogen de media én de fans zich aantrekken.

Nee, André Onana, dát is pas een moeilijk geval. Hij is een geweldige keeper, een van de besten die ik ooit zag, en het leek me ook een aimabele man, maar zijn verweer tegen de beschuldiging van dopinggebruik kan me niet helemaal overtuigen. Het doet me te veel denken aan de smoezen waarmee betrapte wielrenners jarenlang probeerden weg te komen. Per ongeluk een pil van je vrouw innemen, toevallig net op de dag dat de dopingonderzoekers onverwacht op bezoek komen en toevallig ook nog een pil waarmee dopinggebruik kan worden gemaskeerd.

Het is mij te veel toeval, of doe ik nu een groot sportman onrecht? Maar dat hebben we ook heel lang bij Lance Armstrong gedacht.

En dan Quincy Promes, alweer toevallig een Ajacied. Promes zou op een feest een familielid met een mes in zijn knie hebben gestoken. Hij ontkent. Ajax zegt achter hem te staan, maar doet opeens veel moeite om van hem af te komen door hem richting Moskou te duwen. Maar daar worden ze nu ook argwanend.

Wie moet ik geloven? Wist ik het maar. Vertrouwen is iets wat je niet kunt forceren, het is kwetsbaarder dan wantrouwen.

Dagelijks zie ik op tv hartverscheurende filmpjes van Save the Children, de grootste kinderrechtenorganisatie van de wereld, waarin gevraagd wordt om donaties voor hulpbehoevende kinderen. Voor drie euro per maand kun je een kind levensreddende hulp bieden. Morgen meteen doen, denk je dan, of eerst nog even kijken of er wat meer informatie over die organisatie te vinden is?

Dat probeer ik, waarna ik stuit op een publicatie uit 2019 van De Dikke Blauwe, een onafhankelijke journalistieke website met opinie en nieuws over filantropie, die Save the Children verwijt te hoge cijfers over kinderen in oorlogsgebied te verstrekken. „Save the Children beweert dat 1 op de 5 kinderen in de wereld, 420 miljoen, in oorlog leeft. Dat doet de organisatie door álle conflicten in de wereld als ‘oorlog’ te bestempelen. Een realistischer aantal is 142 miljoen kinderen in oorlog, ofwel 1 op de 18 kinderen in de wereld.”

Het wantrouwige duiveltje in mij ziet zijn kans schoon en roept: „Is dat nog wel allemaal te vertrouwen als ze hun cijfers opblazen?” Maar voordat hij te lang doorgaat, weet ik hem de mond te snoeren. „En wat dan nog,” roep ik terug, „wil je soms beweren dat ik nu maar één euro per maand hoef te geven omdat ‘slechts’ 1 op de 18 kinderen in oorlog leeft?”

