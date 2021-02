Jonge wetenschapper kan slikken én stikken

Het was weer een mooie wedstrijd ‘concentreren op bijzaken’, zaterdag op sociale media. Mensen waren kwaad op de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging, die volgens een artikel in NRC studenten had geïntimideerd en opnames van colleges met derden had gedeeld. De woede richtte zich vooral op Kinnegings ouderwetse ideeën over man-vrouwverschillen, die hij ook besprak in college: de man is jager, de vrouw prooi.

Het is niet schadelijk om eens een conservatief in het echt te ontmoeten, zou ik zeggen. Misschien is het zelfs wel interessant. Maar die angst voor achterhaalde ideeën was niet eens mijn grootste ergernis. Ik dacht vooral: nu gaat het wéér een weekend lang over één persoon, terwijl de universiteiten een structureel probleem hebben dat minder mediageniek is, maar veel schandaliger.

Veel docenten, vaak jonge wetenschappers met tijdelijke contracten, zijn onderbetaald en overwerkt. Voor 0,6 fte bijvoorbeeld, moeten zij in de praktijk fulltime werken, met een uitloop naar de avonden en weekenden. Je kunt als docent dan proberen koppig vast te houden aan de drie dagen waarvoor je betaald wordt, maar dat gaat je niet lukken: te veel nakijkwerk, te veel verantwoordelijkheidsgevoel en liefde voor het vak. Bovendien concurreer je met al die andere jonge wetenschappers die ook een contract willen. Het is slikken of stikken, of eigenlijk: slikken en dan alsnog stikken, in het geval van de vele docenten die overspannen raken.

Hoewel de actiegroep WOinActie al vier jaar aandacht vraagt voor dit gedwongen vrijwilligerswerk, is er tot dusver weinig veranderd. Er is geen ophef en amper media-aandacht. Het ligt ook niet in de aard van wetenschappers om, ik noem maar wat, met tractors naar het Binnenhof te rijden of Primera’s leeg te roven. Deze woensdag of donderdag vraagt WOinActie in een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) om extra geld voor de docenten die door het corona-onderwijs nog meer belast zijn. Eens kijken wat meer aandacht gaat krijgen: die brief of het sneeuw- en schaatsnieuws.

De universiteiten hebben een miljard extra nodig om de werkdruk te verlichten, zei Van Engelshoven eind 2019 in NRC. Of dat geld er komt is niet duidelijk, dat beslist het volgende kabinet. Ik hoop voor de docenten dat het lukt, en ook voor de studenten. In mijn eigen studietijd, zo’n tien jaar geleden, zeiden docenten vaak geen tijd te hebben voor goede feedback op papers of tentamens – het maakte de studie er niet boeiender op.

Andreas Kinneging, zo schrijven studenten van hem woensdag in een brief in deze krant, besteedt veel tijd en aandacht aan zijn colleges. Die studenten hebben geluk gehad.

