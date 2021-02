Het ongemak over Baudets apps zit ook bij CDA en VVD

Verbazing was er nauwelijks op het Binnenhof, na de onthullingen van Elsevier Weekblad over de racistische uitspraken die Thierry Baudet en andere hooggeplaatste FVD’ers het afgelopen jaar in appgroepen deden. Sympathie evenmin. „If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”, twitterde VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz. Wie verrast was, leek de Haagse consensus, had eerder niet opgelet.

Dit betekent niet dat Baudet er geen gevolgen van ondervindt. Voor het eerst ging het niet om FVD-jongeren, om ánderen, maar om de partijleider zelf, die zich samen met andere kandidaten op de lijst in onverholen racistische en homofobe taal uitliet – en Baudet ontkende niets.

„Zou jij willen dat je zus met een neger thuiskomt?”, had Baudet geschreven. Elders verspreidde hij de niet onderbouwde theorie dat er IQ-verschillen tussen rassen bestaan. Opgeteld bij eerdere uitspraken maken die appjes het moeilijk voor Baudet en zijn getrouwen om vol te houden dat racisme binnen de hoogste regionen van Forum een uitzondering is – en niet de norm.

CDA’ers houden hun mond

En toch: binnen zijn eigen partij hoeft Baudet weinig te vrezen. Zijn laatste critici vertrokken na de partijcrisis die eind vorig jaar uitbrak, toen met appverkeer in de JFVD als aanleiding. De overgebleven FVD’ers konden dinsdag nauwelijks verrast zijn.

Maar de app-berichten roepen ook vragen op over JA21, de partij die een grote groep opgestapte FVD’ers na die implosie vormde. Een aantal van hen zat destijds, in de zomer van 2020, zelf in de groepen waarin de berichten werden geplaatst. Een enkeling probeerde Baudets toon te matigen, maar niemand stapte op. Het merendeel zweeg.

De week waarin Baudet zijn medestanders verloor

Ongemak van een andere vorm is er voor VVD en CDA. Die twee partijen vormen sinds een jaar samen met Forum het provinciale college in Noord-Brabant, nu met steun van enkele overgestapte JA21’ers. Met name bij het CDA, dat na veel rumoer uit het eigen kader en de eigen achterban alsnog akkoord ging, is die samenwerking achter de schermen nooit door iedereen geaccepteerd. Eerdere onthullingen hielpen al niet, net als het feit dat twee FVD-Statenleden nu ook op de landelijke kandidatenlijst van Forum staan.

Kritische CDA’ers spreken van een gespannen situatie. Ze wijzen op CDA-raadslid en oud-Statenlid Guus Mulders, die vorige maand in het Brabants Dagblad opriep om de samenwerking met FVD stop te zetten. Hij kreeg van een oud-bestuurslid van het Brabantse CDA te horen dat hij „geen CDA’er” was, en een huidig bestuurslid sprak Mulders’ fractievoorzitter erop aan in een telefoontje. Kritiek is niet welkom, constateren de critici. Zij verwachten niet dat het CDA vóór de verkiezingen een crisis in het college durft aan te zwengelen. „Misschien”, zegt een van hen, „wordt het met het oog op de formatie weer een ander verhaal.”

De kans op een serieuze rol in een volgend kabinet lijkt voor Forum uitgespeeld. Baudets uitspraken en onvoorspelbaarheid maken hem voor coalitiepartners een risico, als zijn corona-aanpak zo’n samenwerking al niet onwerkbaar zou maken. Het is dezelfde coronakoers die Baudet vorig jaar zetels kostte in de peilingen – en die hem nu zijn laatst overgebleven achterban bezorgt.

