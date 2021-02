In Myanmar staat het leger mijlenver van de bevolking

Waren het de persoonlijke ambities van legerbaas Min Aung Hlaing om zichzelf president te kunnen noemen? Was het de volgens de legertop veel te grote overwinning van Aung San Suu Kyi in november? Waren het de economische belangen van de familie van Min Aung Hlaing, in de mijnbouw, in de kledingindustrie, in de havens, noem maar op, die hij moeilijker zou kunnen behartigen als hij met pensioen zou gaan in juli? Of een combinatie van de drie?

Analisten bijten zich stuk op de vraag waarom het leger, dat ook onder de burgerregering van Suu Kyi nog steeds veel macht had, vorige week een staatsgreep heeft gepleegd. De bevolking komt al dagen luidruchtig in opstand.

Buiten de top van de Tatmadaw zelf, zoals het leger heet in Myanmar, krijgen maar heel weinig mensen iets te horen over hun overwegingen, zei veiligheidsspecialist Anthony Davis woensdag in een webinar over de gevolgen van de staatsgreep. Het is een gesloten bolwerk. Zijn inschatting: „Toen ze zagen hoe groot de overwinning van Aung San Suu Kyi was in november, was het nu of nooit. Niets doen hield in dat ze het lot van Myanmar en van hun eigen welvaart min of meer in handen legden van de burgerregering.” Met zijn overtuigende winst zou de National League for Democracy zich immers gelegitimeerd voelen Myanmar verder te democratiseren en de rol van het leger terug te dringen.

De machtsgreep mag dan een feit zijn, de legerleiding moet nu een manier vinden om zich te verhouden tot drie groepen:

1De bevolking

Onder de bevolking leeft een breed wantrouwen tegen de Tatmadaw wat in de hand wordt gewerkt door de manier waarop het leger is georganiseerd. Militairen leiden een geïsoleerd bestaan. Ze wonen op compounds met hun eigen scholen, markten en ziekenhuizen. Een jonge ondernemer uit Mandalay die liever niet met zijn naam in de krant wil, heeft vrienden die bij het leger gingen vaarwel gezegd: „Ze worden daar gehersenspoeld. Ze beginnen kwaad te spreken over Aung San Suu Kyi en gaan op gewone burgers neerkijken, ze voelen zich superieur aan ons. Maar ze hebben geen idee wat er buiten de muren van hun barakken speelt.”

We wilden hen een kans geven, maar nu blijkt weer dat we ze niet kunnen vertrouwen. Het enige waar ze op uit zijn is macht.

Hij vindt het ergens treurig, vertelt de ondernemer, maar van al zijn vrienden en familie gelooft niemand de legertop meer. Niet als ze zeggen dat het dit keer anders wordt dan onder eerdere militaire regimes, niet als ze zeggen dat er over een jaar eerlijke verkiezingen komen. „We wilden hen een kans geven, maar nu blijkt weer dat we ze niet kunnen vertrouwen. Het enige waar ze op uit zijn is macht.”

Als de protesten lang aanhouden, verandert dat iets aan de opstelling van het leger? Zeer waarschijnlijk niet. Analist Davis: „De generaals hebben zichzelf door de modder omhoog gevochten. Ze voelen tot in hun botten dat zij het beste weten wat goed is voor het land.” En ze zijn niet bang om daarbij geweld te gebruiken.

2Aung San Suu Kyi en haar partij

„Aung San Suu Kyi is al sinds ze terugkeerde naar Myanmar in 1988 een van de grootste problemen van het leger”, zegt Myanmar-kenner Gwen Robinson tijdens het webinar. Het leger hield haar jaren onder huisarrest, mede daardoor groeide ze uit tot hét gezicht van het gevecht voor democratie. Nu zit ze na vijf jaar leiding geven aan een burgerregering dus opnieuw vast. Ze wordt zwaar bewaakt in haar onderkomen in hoofdstad Naypyidaw.

Hoe lang houdt het leger het dit keer vol? „Ze bieden haar waarschijnlijk aan om het land te verlaten, maar dat zou ze nooit doen. Dus dan blijft huisarrest over”, volgens Robinson. Er is al een weinig geloofwaardige aanklacht tegen Suu Kyi ingediend. In haar huis zouden illegaal geïmporteerde walkietalkes zijn aangetroffen. Maximale straf: drie jaar cel.

Binnen haar partij, de National League for Democracy, heeft Suu Kyi weinig ruimte gelaten voor mogelijke opvolgers om zich te ontwikkelen. Maar ook zonder haar zien velen de NLD als dé partij voor verdere democratisering. En dus zal het leger waarschijnlijk proberen de NLD onschadelijk te maken. Generaal Min Aung Hlaing heeft al een brief geschreven aan de premier van buurland Thailand, een oud-generaal die ook zulke trucs heeft uitgehaald. Hij richtte het Thaise kiessysteem zo in dat populaire partijen minder zetels krijgen.

3De internationale gemeenschap

Veel protestborden op straat zijn niet in het voor buitenstaanders onbegrijpelijke Birmees maar in het Engels geschreven, zodat de internationale gemeenschap kan meelezen. De demonstranten willen dat de VN en de EU gerichte sancties tegen de legertop treffen. Dankzij onderzoek uit 2019 van een VN-commissie is duidelijk dat de Tatmadaw twee grote conglomeraten bezit met ondernemingen in allerlei sectoren, van de kledingindustrie tot jadewinning en van bouwbedrijven tot toerisme.

Enkele bedrijven die zaken deden met die aan het leger gelieerde ondernemingen maakten de afgelopen dagen bekenddaarmee te stoppen. Het Japanse biermerk Kirin trekt zich terug en een prominente zakenman uit Singapore stopt de samenwerking met een sigarettenfabrikant. Punt is alleen dat de meeste bedrijven uit landen komen die minder principiële problemen hebben met de coup: China, India, Thailand.

Bedrijven uit het westen waren afgelopen jaren al voorzichtig met investeren. Vanwege het grove geweld tegen de Rohingya-minderheid in 2017 betekende zakendoen in Myanmar een risico voor hun imago. Tegelijkertijd weten ze ook: van een totale boycot zou juist de bevolking de dupe worden, zoals het geval was voor het land vanaf 2011 voorzichtig open ging.

Van de sancties die de VS woensdag afkondigden zullen de generaals niet wakker liggen. De VS staan niet eens in de top drie van landen die het meeste investeren in Myanmar. Dat zijn China, Japan en Singapore. Hoe dan ook is de legerleiding niet gevoelig voor sancties, zei Davis. Dat zit niet in hun aard: „Misschien zou het hen raken als een grote groep landen met een gecoördineerde aanpak komt, bijvoorbeeld de VS, Engeland, Nieuw-Zeeland plus de EU. Maar de kans daarop is heel klein.”

