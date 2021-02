Heineken schrapt de komende tijd 8.000 banen

Heineken gaat de komende tijd bij een grote reorganisatie zo’n achtduizend banen schrappen. Dat heeft de brouwer woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf had eind vorig jaar al aangekondigd dat er veel mensen uit moesten om de organisatie efficiënter en „wendbaarder” te maken. Zo moet op het hoofdkantoor in Amsterdam ongeveer 20 procent op de personeelskosten bespaard worden.

Veel details over de reorganisatie heeft Heineken nog niet bekendgemaakt. Zo vermeldt het bedrijf niet hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen. Ook de planning wordt nauwelijks toegelicht, omdat die „zal afhangen van de specifieke omstandigheden” binnen de verschillende afdelingen van het bedrijf. Alleen voor de bezuiniging op het hoofdkantoor wordt een datum genoemd: eind maart van dit jaar. De reorganisatie kost 420 miljoen euro, maar moet 350 miljoen euro per jaar aan personeelskosten schelen.

Heineken heeft in de hele wereld last van de coronacrisis. Er werd vorig jaar 8,1 procent minder bier gebrouwen en de omzet slonk met 16,7 procent. Heineken heeft zijn klanten (waarmee horecagelegenheden bedoeld worden) bijna 50 miljoen euro aan huur kwijtgescholden en nog enige tientallen miljoenen uitgegeven om afnemers, de zorg en het Rode Kruis te steunen. De nettowinst (beia) is gehalveerd, maar bedraagt nog altijd 1,2 miljard euro.