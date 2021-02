Haagse Museon en Omniversum gaan fuseren

Het Museon en het Omniversum in Den Haag gaan fuseren tot één ‘duurzaamheidsmuseum’. Dat vertellen beide directeuren aan NRC.

Het populairwetenschappelijke museum en het grootbeeldfilmtheater zijn buren maar werkten de afgelopen decennia nauwelijks samen. Terwijl, zo zeggen Peter de Haan van het Museon en Simon van Driel van het Omniversum, beiden zich richten op „de schoonheid van de aarde” en „een bedreiging zien”.

Lees over de duurzame VN-doelen: De wereld wordt perfect

De nieuwe combinatie zal de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunten hebben en wil vooral laten zien wat „praktische oplossingen voor de planeet” zijn. Het Museon richtte zich de afgelopen jaren al steeds meer op duurzaamheid, wereldoriëntatie en aardrijkskunde, met ‘One Planet’ als belangrijkste expositie. Het Omniversum had ‘respect voor de planeet’ als credo. De films die het toonde in de enorme koepelzaal gingen over onder meer Antartica.

Lees over science-musea ook: Wel de jeugd, niet de subsidies

Het ‘duurzaamheidsmuseum’ moet er zijn „voor mensen die vragen hebben”, zegt Van Driel. „Wat betekent klimaatverandering voor mij en mijn werk?” De Haan: „Het Museon heeft een educatieve traditie. We maken grote onderwerpen klein.”

Schoolklassen

Volgens beide trekken zij een nét ander publiek. Het Museon, met in 2019 186.650 bezoekers onder wie veel schoolklassen, en het Omniversum, met 230.000 bezoekers, hopen door schaalvergroting „meer slagkracht” te krijgen. Tussen beide instellingen zal een gang worden gemaakt.

Een urgente financiële reden is er niet, zeggen ze; beiden zijn solvabel, al raakt de coronasluiting hun ook hard. Gedwongen ontslagen zullen er niet vallen.

Goedkeuring van het Haagse stadsbestuur is nog vereist, omdat het Museon als voormalig gemeentelijk museum van onderwijs een gemeentelijke collectie beheert en daarvoor ook subsidie krijgt.

Lees ook over de oorlogscollectie: Een trofee en een viool vertellen het kampverhaal

Het museum blijft de eigen collectie beheren, al zal een deel niet meer worden tentoongesteld maar worden uitgeleend. Een voorbeeld daarvan is de uitgebreide verzameling memorabilia uit de internerings- en krijgsgevangenenkampen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Zuidoost-Azië en specifiek in het toenmalige Nederlands-Indië. Die collectie zou bijvoorbeeld bij „collega’s die daarvoor zijn opgericht”, zoals het Oranjehotel of het Indisch Herinneringscentrum, beiden ook in Den Haag, tentoongesteld kunnen worden.