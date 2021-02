‘Gedeeltelijke Amerikaanse overname TikTok voor onbepaalde tijd opgeschort’

De plannen voor een gedeeltelijke Amerikaanse overname van video-app TikTok zijn voor onbetaalde tijd opgeschort, zo meldt The Wall Street Journal woensdag op basis van anonieme betrokkenen. Onder de voormalige president Donald Trump werd een gedeeltelijke overname van de Chinese app voorbereid door IT-bedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Trump zag TikTok als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat China via de app spionage-activiteiten zou uitvoeren. Huidig president Joe Biden is daar minder van overtuigd en stelt de overname volgens de krant voorlopig uit, na gesprekken tussen de Chinese eigenaar ByteDance en Amerikaanse veiligheidsadviseurs. Biden zou eerst beter in kaart willen brengen hoe groot het veiligheidsrisico is dat voortkomt uit Amerikaanse gegevensverzameling door Chinese technologiebedrijven.

Het plan was dat Oracle en Walmart de Amerikaanse onderdelen van TikTok na de overname zouden onderbrengen onder de noemer TikTok Global. De Chinese eigenaar ByteDance zou de meeste zeggenschap over het bedrijf blijven behouden. Voormalig president Donald Trump stuurde aan op de gedeeltelijke overname, omdat hij veronderstelde dat Amerikaanse gegevens via de app in handen van China zouden komen. Volgens Trump zou de Chinese overheid via de app toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke data van 100 miljoen Amerikaanse gebruikers. Hij dreigde de app, die erg populair is onder jongeren, te verbieden als de Amerikaanse divisie niet in Amerikaanse handen zouden komen.

Trump onderhield een goede relatie met Larry Ellison, de oprichter van Oracle, het bedrijf dat TikTok gedeeltelijk zou overnemen. Ook Microsoft toonde interesse in TikTok, maar kwam niet tot een deal. Trump had met zijn ban op Chinese technologie ook een geopolitiek doel: China nog verder dwars zitten in de handelsoorlog met de VS door alle Chinezen invloeden van het Amerikaanse web te „zuiveren”. Biden hanteert een minder agressieve China-politiek, al stelde hij geen einde te maken aan de handelsoorlog met China. Door Trump ingevoerde importheffingen draaide hij vooralsnog ook niet terug.

