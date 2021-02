Galapagos staakt onderzoek naar medicijn tegen longfibrose

Het Nederlands-Belgische biotechnologiebedrijf Galapagos heeft woensdag bekendgemaakt te stoppen met het onderzoek naar een medicijn tegen longfibrose. Volgens het bedrijf is sprake van een „ongunstige balans” tussen de werkzaamheid en veiligheid van het middel. Patiënten kregen bijwerkingen van het medicijn; de exacte details daarover ontbreken.

Galapagos heeft besloten het onderzoek te staken op advies van een onafhankelijk comité. Het bedrijf ontwikkelde het middel samen met de Amerikaanse biofarmaceut Gilead. Na de bekendmaking van het nieuws schoot het aandeel van Galapagos met 18 procent omlaag op het Damrak - de laagste beurskoers in drie jaar tijd.

Longfibrose is een relatief zeldzame en chronische aandoening waarbij de longen niet voldoende zuurstof kunnen opnemen en koolstofdioxide uitscheiden. De aandoening beperkt de longinhoud en zorgt voor een tekort aan zuurstof, wat leidt tot kortademigheid. Naar schatting zijn er in Nederland ruim drieduizend patiënten bij wie de ziekte is geconstateerd. De meeste mensen met longfibrose hebben na de diagnose nog enkele jaren te leven. In Europa en de Verenigde Staten is de longziekte bij zo’n 200.000 mensen gediagnostiseerd.

Tegenslagen

Galapagos spreekt van een „enorme teleurstelling”. Het bedrijf had goede hoop een werkend middel te kunnen ontwikkelen. Om dat snel voor elkaar te krijgen, koos de onderneming voor een grootschalig onderzoek met vijftienhonderd respondenten. Bovendien diende zich met Gilead een investeerder aan die miljarden in het bedrijf stak in ruil voor toegang tot huidige en toekomstige onderzoeksprogramma’s.

Het stopzetten van het onderzoek naar longfibrose is de derde tegenslag in korte tijd: eerder lukte het Galapagos niet om reumamedicijn filgotinib op de Amerikaanse markt te introduceren. Ook haalde de onderneming bakzeil bij de ontwikkeling van een medicijn tegen artrose.