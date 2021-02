Een vriend vertelde dat hij en zijn vriendin zich ieder in een deel van het huis hadden verschanst, en dat hun kinderen boodschappen van de een naar de ander overbrachten. De sneeuwval en het dicht blijven van de scholen, net nu ze weer open zouden gaan, was de genadeklap geweest.

Hij: „Ik haat onderwijzers.”

Er was daarna een moment van verbroedering geweest. Zij was spontaan gaan huilen, hij had haar kunnen troosten, maar de dag erop was de hel weer losgebarsten. Ze waren net als de andere ouders losgegaan in de appgroep, toen de eerste thuiswerkopdracht binnenkwam: „Maak een sneeuwpop met tien knopen, gebruik een wortel als neus en zet hem een leuke hoed op. Laat papa of mama een foto maken.”

„Het is godverdomme geen plaksneeuw”, was nog de vriendelijkste reactie geweest.

De ouders vonden elkaar in een uitwisseling van ellende.

Toen miste ik Amsterdam nog meer.

In de appgroep van ‘onze dorpsschool’ geen opstand of rebellie, zelfs geen lethargie. De meeste ouders vonden het geloof ik wel leuk om de wasmand om te keren en dan samen de kledingstukken te tellen. De spaarzame keren dat ik met Lucie van Roosmalen (5) op schoot deelnam aan een klassikale Zoomsessie was ik de minst actieve ouder. Een van de mama’s bleef maar zeggen hoe leuk en hoe spannend haar dochter het allemaal vond.

Toen maandag de scholen onverwacht dicht bleven, was dat een harde klap. We waren inmiddels gewend geraakt aan hele dagen met de kinderen, maar stiekem hadden we ons toch enorm verheugd op de dag dat ze er even niet waren.

Nog een dag thuis.

Nog een dag elkaar in de weg lopen.

Nog een dag elkaar kostbare tijd proberen af te snoepen.

De vriendin die geveld werd door helse rugpijn vatte alles samen in de zin: „Ik heb prettigere zwangerschappen gehad.”

Gisteren bracht ik Lucie van Roosmalen (5) lopend naar school. Ze was er weken niet geweest. De juffen waren ouder geworden, een van de meesters had opeens een baard. Hij kwam me waarschuwen dat de lessen voortaan een paar uur eerder waren afgelopen dan we voorheen gewend waren.

Ik vroeg niet eens meer naar het waarom.

Dat hoefde ook niet, want hij hief zelf de armen in de lucht: „We weten zelf ook niet waarom!”

Gesprekje met andere ouders.

Een vrouw zei dat ze de coronatijd een aparte, maar toch ook heerlijke tijd vond.

„Soms frut ik de sokken tot bolletjes en die verstoppen we dan.”

Haar man zei: „Ja, dat is lachen. Ik zoek me rot.”

Ik was de rest van de dag trots dat ik me toen niet heb laten gaan.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.