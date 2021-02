Flinke groei omzet en winst voor betaalbedrijf Adyen

Betaalbedrijf Adyen heeft over coronajaar 2020 een winst weten te boeken van 261 miljoen euro, 11 procent meer dan een jaar eerder. In de tweede jaarhelft steeg de nettowinst nog harder: 27 procent op jaarbasis tot 128,4 miljoen euro. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde jaarcijfers.

De omzet van het betaalbedrijf, dat zowel online als offline betalingen faciliteert voor bedrijven, steeg over het gehele boekjaar met 28 procent, naar 684,2 miljoen euro. Vooral in de Verenigde Staten wist het bedrijf de omzet te verhogen, met 70 procent. Het bedrijf had al Amerikaanse klanten, zoals Nike, maar die gebruikten Adyen tot nu toe vooral voor betalingen buiten de VS. Daar is sinds de coronapandemie verandering in gekomen.

In totaal verwerkte Adyen in 2020 303,6 miljard euro aan betalingen. Twee derde daarvan komt nu uit Europa en 20 procent uit de VS.

Koers boven de 2.000 euro per aandeel

Adyen is een belangrijke winnaar van de coronapandemie, omdat veel fysieke winkels opeens moesten overschakelen naar webwinkelen. Via Adyen kan zo’n winkel ervoor zorgen dat klanten met vrijwel alle betaalmiddelen, zoals iDeal, creditcards, Apple Pay en Paypal, kunnen betalen.

Het was niet alleen maar goed nieuws bij het bedrijf. Adyen zag bijvoorbeeld betalingen als gevolg van reizen sterk afnemen. Ook de fysieke betaalkastjes van het bedrijf leverden minder op doordat mensen minder (mogen) winkelen.

Op de Amsterdamse beurs, waar Adyen al een van de best presterende aandelen is, werd verheugd gereageerd op de jaarcijfers. Het aandeel noteert net voor 11 uur bijna 10 procent hoger, rond de 2.090 euro.

