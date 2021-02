Files in het hele land wegens vorstschade, ook gladheid en sneeuw

In heel Nederland zijn woensdagochtend files ontstaan vanwege vorstschade aan het wegdek, meldt Rijkswaterstaat. Met name op de A27 (tussen Breda en Gorinchem) en de A1 (tussen Amersfoort en Hengelo en tussen Apeldoorn en Amsterdam) is veel schade ontstaan; verschillende rijstroken moesten daar afgesloten worden. Op het dieptepunt stond er volgens de ANWB 200 kilometer file in het land; tegen 10.30 uur was dat afgenomen tot zo’n 81 kilometer.

Vorstschade aan het wegdek ontstaat bij zeer lage temperaturen en vooral op verouderde wegen. Als het erg koud is, wordt het bindmiddel in het asfalt brosser en ontstaan er scheurtjes in het wegdek. Als er vervolgens water in deze scheurtjes komt, bevriest dat en zet het uit. Hierdoor raken meer steentjes dan normaal los, die schade kunnen veroorzaken aan auto’s. Soms ontstaan er op deze manier ook grotere gaten in de weg.

Treinverkeer en gladheid

Ook treinreizigers hebben last van de kou. De strenge vorst leidt tot problemen met de bovenleidingen, waardoor NS zich genoodzaakt ziet met minder treinen te rijden. Er rijden vooral sprinters en slechts enkele intercity’s. NS roept reizigers op de reisplanner te controleren voor zij op pad gaan en rekening te houden met vertragingen.

Niet alleen in het verkeer zijn de gevolgen van het winterse weer te merken. In het hele land is er kans op gladheid door resten van de sneeuw die de afgelopen dagen is gevallen en de bevriezing van smeltwater. Het KNMI heeft daarom voor heel Nederland code geel afgegeven. Ook woensdag zal het op sommige plekken weer sneeuwen, ook is het opnieuw erg koud. Woensdagochtend was de gevoelstemperatuur in het zuidoosten van Nederland rond de -15 graden Celsius.

Schaatsen

Ondertussen vriezen sloten, rivieren en meren verder op, waarmee ook de schaatskoorts toeneemt. Op verschillende plekken wordt al voorzichtig geschaatst, en naar verwachting kan dat dit weekend op nog meer locaties. De Reddingsbrigade Nederland roept daarbij wel op tot voorzichtigheid. Door de coronapandemie zijn de toertochten geannuleerd, waardoor het ijs op veel plekken niet door deskundigen is gecontroleerd. Daardoor ontbreken waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken.

De Unie van Waterschappen raadt bovendien schaatsen in de uiterwaarden van rivieren af. Doordat de waterstanden in het rivierengebied erg hoog staan, is het ijs er niet stabiel.

Het winterse weer leidt tot sneeuw- en schaatspret, maar ook tot schade en aanpassingen.