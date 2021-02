… en je vraagt me ‘mag ik thee’

Wat loop ik nou toch te neuriën? Flarden tekst rollen uit mijn mond … En de ober zelfs een buiging voor je maakte/ Toen voelde ik dat mijn verbittering ontwaakte – wat zijn dat voor zinnen? O ja, Wim Sonneveld. ‘Tearoom-tango’. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd… Bekt lekker. Maar van heel lang geleden. 1966, ik zong het mee met de radio. Hoe kom ik daarbij, en waarom nu?

Ik weet het niet en ik denk er niet meer over na, want het Opernhaus Zürich trakteert via een livestream op het Deutsches Requiem van Brahms. Wat sowieso onwaarschijnlijk troostrijke muziek is (voor wie ook wat moed wil tanken, het staat nog een tijdje online), maar wat ze daarbovenop indrukwekkend ensceneren. We zien geen miserabel lege zaal. Het orkest bevolkt het immense podium en de leden van het koor zijn verspreid over de zaal en de goudbe-engelde balkons. Zo kan er gespeeld worden zonder gevaar voor besmetting, maar het laat ook zien dat het operatheater verre van leeg is, ook al mag het publiek er nu niet zijn. Het stroomt over van muziek.

Ik loop na te genieten, check Twitter en hum weer wat. Niet dat requiem, dat kan ik helemaal niet, maar weer die Tearoom-tango, en nu besef ik waarom. Ik huiverde bij een tirade van een complotdenkster. Ik verdraag het steeds slechter, die agressieve achterdocht van wappies, van complotdenkers, van antivaxers maakt me bang. Via die Tearoom-tango neutraliseer ik mijn bibberatie voor hun selfmade slachtofferschap: en ik zie ook dat je huilt zoals een slecht actrice doet…

Tearoom-tango is een song over het vale gezicht van het zelfmedelijden. Van de, inmiddels middelbare, teleurgestelde minnaar: …was ik de jongen weer wiens jongenshart jij brak. En van een aan lager wal geraakte vrouw (het is of heel de wereld me wil pesten). En het lied zit vol geschikte strofen om de viruswaanzinnigen mijn merg uit te jagen.

Ze ergeren me trouwens ook. Hoezo dat totale gebrek aan originaliteit? Hoezo de achterhaalde horror van de elite die babybloed drinkt? Verzin eens iets anders. Lees Umberto Eco’s De begraafplaats van Praag voor inspiratie, hij verzamelde 19de-eeuwse complottheorieën en schreef er deze roman over. Elitair? Nee hoor. Wie De naam van de roos kon lezen (en dat waren miljoenen mensen) kan hier ook mee uit de voeten. Leuk en spannend, plus: een reservoir vol ideeën.

Ik loop te zingen. Weer de Tearoom-tango: … En nu zit je aan m’n tafeltje en vraagt me ‘mag ik thee’. Ga weg, je krijgt niks. De pandemie is erg genoeg. Zal ik me ook nog terneer laten slaan door wappies met zelfmedelijden?

Ja, ’k ben belazerd.