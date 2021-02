Directeur Franse universiteit stapt op vanwege incestschandaal

Frédéric Mion, directeur van de gerenommeerde Franse universiteit Sciensces Po in Parijs, heeft dinsdagavond zijn ontslag ingediend. Dat melden Franse media woensdag.

De directeur was in opspraak geraakt door de affaire-Duhamel, die draait om de bekende Franse politicoloog Olivier Duhamel. Hij wordt er door zijn stiefdochter van beschuldigd haar destijds minderjarige tweelingbroer jarenlang seksueel misbruikt te hebben. Duhamel was voorzitter van een stichting die onderdeel uitmaakt van Sciences Po en stapte daar begin januari op.

Mion reageerde aanvankelijk geschokt op de aantijgingen tegen de politicoloog, maar later bleek hij al sinds 2018 op de hoogte te zijn van geruchten over seksueel misbruik door Duhamel. De directeur noemt dat nu een „inschattingsfout” en zegt daar de „volledige verantwoordelijkheid” voor te nemen. De affaire-Duhamel leidde in Frankrijk tot een golf van getuigenissen op sociale media over incest en seksueel misbruik, onder de hashtag #MeTooInceste.

