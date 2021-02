Deskundigen: Ruinerwold-verdachte Gerrit Jan van D. kan niet worden vervolgd

Gerrit Jan van D., de man die ervan verdacht wordt zes van zijn kinderen jarenlang vast te hebben gehouden op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, is niet in staat om terecht te staan. Dat stelden vier deskundigen van het Pieter Baan Centrum woensdag in de rechtbank in Assen, meldt persbureau ANP. De 68-jarige D. zou teveel hersenschade hebben opgelopen bij een hersenbloeding in 2016, drie jaar voordat hij met zijn kinderen op de Drentse boerderij werd ontdekt.

Volgens de deskundigen is niet vast te stellen wat D. wel en niet begrijpt. Hij kan met moeite enkele woorden uitspreken en geen volle zinnen formuleren. Ook het opschrijven van woorden zou niet of lastig gaan. Volgens de deskundigen doet D. wel zijn best om te communiceren, maar is contact maken erg lastig. „Als ik hem vraag een cirkel te tekenen, tekent hij een kruis”, aldus een van de onderzoekers volgens de NOS. De rechter moet nu bepalen of de zaak tegen D. door kan gaan, dat besluit wordt begin maart verwacht.

Bij de volgende zittingsdag, die volgende week plaatsvindt, zal blijken hoe het Openbaar Ministerie tegen een eventuele schorsing aankijkt. De vier oudste kinderen van D. willen dan ook hun visie kenbaar maken, lieten zij woensdag weten. De rechter gaat zich over dit verzoek buigen en komt donderdag met een beslissing. Naast D. is ook ‘klusjesman’ Josef B. verdachte in de zaak. Hij wacht zijn proces op vrije voeten af.

