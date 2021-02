De Japanners beginnen acht uur eerder aan hun ‘WK’: ‘We willen dat ze knokken met de virtuele tegenstanders’

Begrenzing van de werkelijkheid creëert creativiteit, bewijzen de Japanse schaatsers, die ondanks hun absentie in Heerenveen wel degelijk meedoen aan de WK afstanden. Parallel aan het toernooi in Thialf rijden zij duizenden kilometers oostwaarts hun ritten op de olympische schaatsbaan van Nagano. Zonder de franje van podiumceremonies en een eventueel volkslied, maar met de tijden als keihard vergelijkingsmateriaal.

Ideetje van Johan de Wit, de 41-jarige Nederlandse bondscoach. Hij was allesbehalve blij met het verdict van de Japanse bond om niet in de Nederlandse ‘schaatsbubbel’ te kruipen en werd gedwongen zijn schema’s aan te passen. Niet helemaal, want het piekmoment voor de WK afstanden handhaafde hij. Om in een parallel schaatsuniversum zijn rijders toch mee te laten doen.

De laatste van vier nationale wedstrijden om de Japan Cup, die toevallig exact samenvalt met de WK in Thialf, grijpt hij aan om zijn schaatsers op afstand alsnog internationale competitie te laten ervaren. Het ijs in Nagano is weliswaar van mindere kwaliteit dan in Thialf, maar zijn topschaatsers zijn van een dermate hoog niveau dat De Wit van hen vergelijkbare of in een enkel geval zelfs betere tijden verwacht. De coach denkt bij de vrouwen aan met name Miho Takagi en bij de mannen zeker aan de sprinters Yuma Murakami en Tatsuya Shinhama.

Lees ook dit verhaal over Miho Takagi: Japanse allroundkampioene kan ook heel goed sprinten

Vanwege het tijdsverschil beginnen de Japanners acht uur eerder aan hun ‘WK’. Wat De Wit op het idee bracht om daarna met zijn schaatsers gezamenlijk de wedstrijden in Thialf live te volgen. In het hotel worden dan via een beamer de beelden op een groot scherm vertoond. Zo zijn de Japanse schaatsers er een beetje bij in Heerenveen en hoopt De Wit de rivaliteit bij zijn rijders op te wekken. Want ook zij verlangen naar internationale competitie, weet hij.

Is dat echte WK-gevoel op afstand wel op te wekken?

Johan de Wit, telefonisch vanuit Nagano: „Daar hebben we als staf wel naar toegewerkt. Na een fantastische voorbereiding willen we dat de rijders de WK intens beleven, met hartkloppingen voor het scherm zitten. We willen niet de Japan Cup rijden, maar de WK. We willen dat ze vechten, knokken met de virtuele tegenstanders, dat ze met het hart rijden. Als staf dagen we ze al weken uit door te zeggen: we gaan die gasten er afrijden. Ach, en dat het vanwege de televisie-uitzendingen nachtwerk wordt, moet dan maar. Tot één uur is het nog wel te doen.”

Leeft dat WK-gevoel ook onder de Japanse schaatsers?

„Nou en of, heel sterk. Dat zie en voel ik. Vooral de toprijders willen graag laten zien hoe goed ze zijn. En we rijden ook een ploegachtervolging; de mannen tegen de vrouwen. De mannen rijden acht ronden en de vrouwen zes. Dat wordt een serieuze test, want ons vrouwenteam werd vorig jaar in Salt Lake City wereldkampioen en de mannen eindigden tweede.”

Hoe beoordelen jullie de twee wereldbekerwedstrijden die al in Heerenveen zijn gehouden?

„Dat er verschrikkelijk hard is gereden. Ik heb me zeer verbaasd over die snelle tijden. Dat was jaloersmakend. De baanrecords vlogen je om de oren en op de lange afstanden werden bijna wereldrecords gereden. Maar ik heb verhalen gehoord over gewijzigde roosters, over speciale luchtstromen en lage luchtdruk. Wat niet wegneemt dat we er graag hadden willen sparren.”

Wat is de precieze reden van jullie absentie bij de WK afstanden?

„Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat heeft te maken met Japanse hiërarchie, je zou het een rangenstelsel kunnen noemen. En mijn rang is niet hoog genoeg om te bepalen of wij naar de WK gaan. Dat wordt voor ons besloten. Ja, het is me wel uitgelegd. Het zou vooral gaan om de veiligheid van de schaatsers en het feit dat er in Heerenveen geen quotaplekken voor de Olympische Spelen van Beijing op het spel staan. Ik heb me bij dat besluit neer te leggen, heb geen keus. Ik spreek mijn hoogste baas nooit, dat mag niet. Ik spreek mijn directe baas, maar die zit weer onder de hoogste baas.”

Wat is jouw gevoel over dat besluit?

„Als ik zie hoe het er in Heerenveen toegaat, denk ik dat er veilig geschaatst wordt. Ik heb vooraf de documenten gelezen over de inrichting van de ‘schaatsbubbel’. Dat zag er fantastisch uit. Nu rijden we bij de Japan Cup met dagelijks 200 tot 300 deelnemers, worden niet getest en verblijven niet in een ‘bubbel’. Ik moet wel zeggen dat we mondkapjes dragen, handschoenen aan hebben en bij het eten in de tafelschikking niet tegenover maar naast elkaar zitten. En in de regio van Nagano zijn amper coronabesmettingen.”

Lees ook dit interview: Schaatscoach Kosta Poltavets is terug uit Rusland: ‘Je kunt doping echt niet verbergen’

Hoe alarmerend zijn die snelle tijden een jaar voor de Spelen?

„Niet heel erg. Mijn schaatsers rijden dit seizoen ook het ene na andere baanrecord. Met name Takagi is nu al verschrikkelijk goed. Zij reed de 1.500 meter onlangs in 1.54,02, terwijl de winnende tijd in Heerenveen 1.53-hoog was. En zij wordt steeds beter. De Japanse schaatsers staan niet stil. En over de mannen-sprinters maak ik me al helemaal geen zorgen.”

Volgend seizoen is jouw laatste contractjaar. Wil je verlengen?

„Daar ben ik momenteel zeer mee bezig. Afgezien van de vraag wat de Japanse bond wil, weet ik het niet zo goed. Ik mis Nederland en er bestaat een kans dat ik in maart en april niet naar huis kan, wat betekent dat ik dan anderhalf jaar wegblijf. Daar zie ik erg tegenop. Een andere overweging is dat mijn oudste zoon straks leerplichtig is. Is het dan verstandig om als gezin langer in Japan te blijven? Het hangt ook af van de schaatsers. Met een aantal heb ik zo’n hechte band opgebouwd, dat ik graag met ze verder wil.”

Hoe staat de Japanse bond erin?

„In mijn functie als hoofdcoach moet ik wel eens vechten voor mijn rijders en lig ik soms overhoop met mijn superieuren. Ik weet niet of dat gewaardeerd wordt. Ik betwijfel of er sec naar de resultaten wordt gekeken. Misschien vinden ze me lastig en zegt de bond: bekijk het maar.”

Als het geen Japan wordt, wat is dan het alternatief?

„Aanbiedingen komen er, daar ben ik niet bang voor. Die kreeg ik drie jaar geleden ook, maar toen wilde ik heel graag in Japan blijven. Nederland is vooral aantrekkelijk, omdat er een interessante lichting jeugdschaatsers klaar staat. Ze vliegen erin, rijden vol overgave en met open vizier. Dat is wat ik de laatste jaren zo in het Nederlandse schaatsen heb gemist.”

Vind je dat jouw status als trainer is verhoogd?

„Dat is niet aan mij om te beoordelen. De resultaten liegen er niet om. Mijn schaatsers hebben veel gewonnen en de nodige wereldrecords verbeterd. Er zijn in Nederland al rijders die aan me trekken. Maar er zijn ook andere landen waar ik graag zou willen werken. Noorwegen of Italië bijvoorbeeld. Dat is mooi dichtbij.”

Nederlanders Schulting en Ntab, twee extraverte sprinters Waar Suzanne Schulting vrijmoedig uitspreekt dat zij een medaille wil winnen bij de WK afstanden, houdt Dai Dai Ntab het bescheiden: „Ik wil mijn beste race van het seizoen rijden.” Dat hij dan waarschijnlijk een podiumplaats heeft , hoor je hem niet zeggen. Twee sprinters, twee extraverte persoonlijkheden, die zich vrijdag gretig op de 500 meter storten, maar tegengestelde emotionele ervaringen als bagage meetorsen. Waar Schulting zich – als shorttracker – olympisch, wereld- en Europees kampioen mag noemen, draagt Ntab de last van een gebroken carrière met zich mee. Zijn absolute domper: twee valste starts op zijn specialisme, de 500 meter, bij het olympisch kwalificatietoernooi, waardoor hij de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 miste. „Dat heeft mij gevormd”, zegt hij. „Ik ben minder onbevangen.” Schulting vlindert door het sportleven en voor de WK was zij bij nationale wedstrijden de revelatie op de sprintnummers. „Ik wil in Thialf pertinent niet voor spek en bonen meedoen”, zegt zij. Maar of dat bij haar debuut als langebaanschaatser op internationaal niveau reëel is, daarvan heeft ze eerlijk gezegd geen idee. Ntab is de man van hoop. Hoop op succes, dat hem maar niet gegund lijkt. Zijn prestaties op de 500 meter bij de WK afstanden getuigen met een diskwalificatie (2017) en een dertiende plaats (2020) allesbehalve van meesterschap. Het wordt tijd voor resultaat, te beginnen in Heerenveen, vindt hij diep van binnen. Waar Schulting na een succesvol EK shorttrack veel zelfvertrouwen heeft opgebouwd, klampt Ntab zich vast aan het idee dat zijn overstap naar de Jumbo-ploeg van Jac Orie hem succes moet opleveren.