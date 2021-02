De autosector versmelt met de techsector: Apple Car en Tesla’s Bitmobiel

Hoe ziet de auto van de toekomst eruit? Wordt het een iPhone op wielen of reken je je zelfrijdende Tesla in bitcoins af? Uit geruchten over onderhandelingen die Apple voerde met de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai kun je opmaken dat Apple sleutelt aan een eigen elektrische auto die ergens in de buurt van 2025 op de markt kan komen.

Zo’n iCar, of beter: Apple Car, zou Apples duurste gadget ooit zijn. Ik zie een bolide van geborsteld aluminium voor me die het portier opent zodra je ernaar kijkt. Het dashboard oogt als de App Store, Siri zit al achter het stuur.

De laatste stand van zaken is dat Hyundai en Apple hun gesprekken op pauze gezet hebben hebben. Zulke onderbrekingen zijn gebruikelijk; het sluiten van een contract in de autosector vergt jarenlange knipperlichtrelaties.

Er ligt wellicht ook een kans voor VDL Nedcar, dat na 2023 geen BMW’s meer kan bouwen in Born. VDL praat, behalve met snelgroeiende Chinese automerken, ook met Noord-Amerikaanse nieuwkomers in de auto-industrie.

Zelfs als de iCar niet verder komt dan de tekentafel, dan nog domineert Apple de auto-industrie. De iPhonemaker is wereldwijd de grootste afnemer van chips en medeveroorzaker van de huidige schaarste in de halfgeleidersector. Er is zo’n gebrek aan processoren dat Duitse en Amerikaanse autofabrikanten hun productie moeten terugschroeven.

Een van de bottlenecks is de drukte bij Apples hofleverancier, de Taiwanese chipfabrikant TSMC. Daar komen niet alleen smartphonechips vandaan, maar ook processoren voor de Sony PlayStation en de Xbox-spelcomputers.

De autosector versmelt met de techsector. Een moderne auto heeft al snel meer dan honderd computers en computertjes aan boord. In elektrische en hybride auto’s zitten nog meer chips, zeker als ook geavanceerde rij-assistenten worden ingebouwd. Voeg daarbij de groteske aanraakschermen van het infotainmentsysteem (wat is er mis met een paar knoppen?) en je begrijpt waarom de auto-industrie in 2030 211 miljard dollar aan chips nodig heeft, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Het huidige tekort aan halfgeleiders is te wijten aan snel herstel van de autosector in de coronacrisis, thuiswerkers die nieuwe computers kopen en Amerikaanse sancties tegen China. Huawei kocht afgelopen zomer nog snel massaal chips in bij TSMC, andere bedrijven willen in Taiwan capaciteit omdat de VS de Chinese chipproducent SMIC op de verboden lijst hebben gezet. Qualcomm deed dat, zelfs Intel klopt bij TSMC aan. Zo groeit de halfgeleiderfile, met bedrijven als GM en Volkswagen als morrende hekkensluiters.

Autofabrikanten schakelen over naar het Tesla-model: veel chips en sensoren inbouwen die je later kunt upgraden met software. De digitale auto hoeft alleen nog naar de garage voor nieuwe remmen of een setje winterbanden.

Apple vindt het liefst zelf het wiel uit, maar had in 2017 de kans om Tesla over te nemen, liet Elon Musk zich onlangs ontvallen. Nu is Tesla onbetaalbaar, met een beurswaarde van 830 miljard dollar.

Musk bouwt naast auto’s ook raketten, tunnels, hyperloops en speculatiehypes. Deze week werd bekend dat Tesla anderhalf miljard dollar in bitcoins belegt. Het is de bedoeling dat je ooit een Tesla kunt afrekenen in bitcoins. Zo duwt Musk de bitcoin naar de prijs van een Model 3 (vanaf nu: de Bitmobiel) en stuwt en passant de waarde van Tesla op.

Een meesterzet, juichen cryptobeleggers.

Toch wringt er iets. Elon Musk verkoopt met zijn ene hand groene certificaten aan vervuilende autobouwers – dat is Tesla’s grootste winstmaker. Met zijn andere hand investeert hij in een cryptomunt die zinloos veel stroom verbruikt. Het is een meesterzet met een smetje.

Marc Hijink schrijft op deze plaats elke woensdag over technologie.

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven