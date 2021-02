De abortuswet voldoet, want hij bedient alle partijen

Met de coronacrisis als dekmantel poogt de SGP de abortuswetgeving te ondermijnen, waarschuwen Jeltho Drenth en Peter Leusink (NRC, 8 februari). Zij roepen op de abortuswet tegen slinkse aanvallen te beschermen. Maar is dit niet een voorbeeld van ‘de pot verwijt de ketel’?

Willem Beekhuizen is abortusarts en fertiliteitsarts (niet praktiserend) en medeoprichter van NGvA (beroepsgroep van abortusartsen).

Op zich zijn de pogingen van ‘rechts’ om de beslissingsbevoegdheid van de vrouw in te perken niets nieuws. Men wil de abortuswet ‘verbeteren’ door éénzijdige, liefst verplichte ‘keuzehulp’ zoals de Duitse Beratungsstellen. Maar aan de andere, ‘linker’, kant van het spectrum, die van Drenth, Leusink, Ploumen, Ellemeet, Dijkstra en de in het artikel genoemde Women on Waves wil men óók de abortuswet ‘verbeteren’, zij het dan om de beslissingsbevoegdheid van de vrouw „te versterken”.

Maar is dat nodig of gewenst? Nu al, in de huidige wet wordt er blijk gegeven van respect voor de keuze van de vrouw: zij stelt de noodsituatie zélf vast, beslist zélf over eventuele hulp van (welke) deskundigen, heeft directe toegang tot gegarandeerde abortushulpverlening. En als een arts haar aan het lijntje houdt, is dat strafbaar. Daarnaast blijkt „respect voor ongeboren leven” uit de verplichte vijf dagen beraadtermijn, de zorgvuldige procedure bij de besluitvorming, de levensvatbaarheidsgrens en het strafbaar blijven van zwangerschapsafbreking tenzij verricht door een arts in een instelling met vergunning.

Zorgvuldig evenwicht

De wet bewerkstelligt op die wijze zorgvuldig een evenwicht tussen het recht van de vrouw op hulp en het respect voor ongeboren leven. Om dat evenwicht te behouden moeten we, met welke ‘verbetering’ van de abortuswet dan ook, dus uitermate voorzichtig zijn. De huidige wet heeft zijn waarde bewezen en maakt al tientallen jaren goede abortushulpverlening in Nederland mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar.

Vrouwen noch professionals zijn gebaat bij schijnoplossingen en polarisatie

Maar in genoemd artikel wordt van de linkerzijde gepleit voor ingrijpende wijzigingen in de abortuswet: de abortuspil moet óók bij de huisarts (of zelfs bij de drogist) zonder vergunning te verkrijgen zijn om de „beslissingsbevoegdheid van de vrouw” te versterken (die al wettelijk gegarandeerd is), om abortus uit het strafrecht te halen (maar dat doet de abortuswet juist al – mits de arts werkt in een instelling met vergunning) en recent om de vijf dagen beraadtermijn af te schaffen (terwijl ook die de artsen en vrouwen in de praktijk niet in de weg zit).

Het afbreken van zwangerschappen door huisartsen zal een versnippering van de hulp tot gevolg hebben die de huidige reguliere hulpverlening door de abortusklinieken met vergunning zal uithollen. Het aantal klinieken zal sterk dalen evenals het aantal abortusartsen. Een vitale beroepsgroep die ook in coronatijd gepaste en kwalitatief goede zorg levert zal dan ophouden te bestaan. De Raad van State bestempelde het wetsvoorstel al als overbodig. Maar de gevaren ervan zijn bij progressieve partijen nog onvoldoende doorgedrongen. Immers, de pot verwijt de ketel. Want Women on Waves was er als de kippen bij om ‘coronabelemmeringen’ op te voeren om te eisen dat de rechter zou ingrijpen in het wettelijk kader, de abortuswet. De voorzieningenrechter wees de eisen in april vorig jaar af.

Vrouwen noch professionals zijn zeker in de huidige tijd gebaat bij schijnproblemen en schijnoplossingen en polarisatie. Wel bij pragmatisme en rust. Over zwangerschapsafbreking moet altijd discussie mogelijk zijn.

Maar er is geen aanleiding het abortusdebat „hoge prioriteit” te geven, zoals Drenth en Leusink willen. Nederlandse vrouwen zijn er niet bij gebaat als abortus onderwerp van verkiezingsstrijd wordt, zoals in de VS. Het is ongewenst en onnodig dat politieke groeperingen van links of van rechts de relatief stabiele situatie in Nederland (on)bedoeld verstoren door wetsvoorstellen in te dienen die de precaire balans van waarden in de abortuswet verstoren.