CBS: ziekteverzuim eind 2020 hoogste in achttien jaar

In het vierde kwartaal van 2020 kwam het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers uit op 4,9 procent, het hoogste percentage in achttien jaar. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek die donderdag bekend zijn gemaakt. Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg, met 6,8 procent. Dat betekent dat van iedere duizend werkdagen er 68 werden gemist door ziekte.

Het aantal zieken in de zorgsector nam met 0,9 procentpunt toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een dergelijke stijging is eerder nog niet door het CBS gerapporteerd. Verklaringen voor de toename in ziekteverzuim geeft het CBS niet, maar voor de hand ligt dat het stijgend aantal coronabesmettingen in de laatste drie maanden van vorig jaar met de groei te maken heeft. Het statistiekbureau zegt wel dat ziekteverzuim in het eerste en laatste kwartaal, die samenvallen met de herfst en de winter, altijd iets hoger ligt dan in de andere kwartalen.

Ook in de horeca en de financiële dienstverlening nam het ziekteverzuim toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de horeca ging het om 1,5 procentpunt, in de financiële dienstverlening om een stijging van 1,0 procentpunt. In sommige bedrijfstakken nam het ziekteverzuim juist af. Dat was onder meer het geval bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten.