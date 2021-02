Nieuw-Zeeland begint met vaccineren, VS keuren coronabehandeling goed

Belgische zomerfestivals krijgen noodfonds van 50 miljoen

De Vlaamse regering heeft een noodfonds opgezet van 50 miljoen euro voor de organisatoren van grote Belgische zomerfestivals, zoals Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop. Dat melden Belgische media woensdag.

Het fonds moet organisatoren in staat stellen om alvast te kunnen beginnen met de voorbereidingen van hun evenementen. Als de festivals door de coronamaatregelen worden afgelast, hoeft het geleende geld niet terugbetaald te worden. Per festival mag maximaal 1,8 miljoen euro aangevraagd worden. Zo’n 31 organisaties hebben aangegeven van het fonds gebruik te willen maken.

Naast het noodfonds is ook nog 10 miljoen euro beschikbaar om festivalorganisaties tegemoet te komen in de kosten voor het nemen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld de huur van een groter terrein of het opzetten van testlocaties. Deze subsidie is alleen bedoeld voor kleinere evenementen.

De Belgische viroloog Marc van Ranst zegt tegen de krant Het Laatste Nieuws dat het organiseren van grote zomerfestivals „niet realistisch” is, omdat tegen de zomer nog niet iedereen twee keer ingeënt is tegen het coronavirus. „Van niks naar alles in een keer, dat kan natuurlijk niet”, zegt de viroloog. De organisator van Rock Werchter zei dinsdag nog dat hij dit jaar een volwaardig festival wil houden, desnoods twee maanden later. Rock Werchter is normaal gesproken begin juli.