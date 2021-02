Bijna zes centimeter. Een verrukkelijke dikte

De Bredase ijsmeester heeft uitstekend geslapen. „Wat kan ik doen aan het weer? Ik lig er niet wakker van.” Het is woensdag en het heeft vannacht minder hard gevroren dan Joost van Poppel had gehoopt. Een graad of zes. „Het zou eigenlijk twee nachten achter elkaar tien graden moeten vriezen.”

De ondergelopen weilanden van Vereniging IJsvermaak in Breda liggen er uitnodigend bij: een blauwe lucht, omzoomd door wilgen, landhuizen en een kasteeltje in het bos. Van Poppel (73) zakt door de knieën en jaagt een boor, licht ratelend, door het ijs. „Behoorlijk dik”, schat hij. Meetlat erbij. „Bijna zes.” Een verrukkelijke dikte; donderdag zal de kritische grens van zeven centimeter worden overschreden en dan kan korte tijd later worden geschaatst.

Of niet? Elders meet Van Poppel slechts vier centimeter. „En kijk eens naar alle wakken. Die zullen we moeten afzetten.”

De ijsmeester legt, terug op vaste grond, een nieuwsgierige vrouw uit dat er van schaatsen donderdag nog niets terecht kan komen. „Ja, maar even verderop willen ze al op een ven gaan schaatsen”, sputtert ze tegen.

Van Poppel: „Dat moeten de mensen zelf weten. Als je daar doorheen zakt, ben je een behoorlijk eindje weg.” De ijsmeester belt zijn voorzitter. Waarschijnlijk valt donderdag een besluit.

Als dat positief is, kunnen vrijdagochtend in theorie vierhonderd leden van de vereniging aan de poort staan. Ze zullen worden overstelpt met coronavoorschriften. Wc’s en kleedkamers zijn dicht, men wordt dringend verzocht al in schaatstenue te verschijnen en na twee uur het terrein zo snel mogelijk weer te verlaten. En anderhalve meter afstand te bewaren. Van Poppel: „We hopen op het gezond verstand.”