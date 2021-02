Bijleveld wil ‘publiek eerherstel’ voor Dutchbat-veteranen

Leden van Dutchbat III, de veteranen die betrokken waren bij de val van Srebrenica in 1995, krijgen van het demissionaire kabinet het symbolische bedrag van 5.000 euro belastingvrij. Dat heeft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) woensdag laten weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt daarnaast met een „publieke verklaring” waarin Dutchbat III wordt „erkend”, zegt Bijleveld in een interview met De Telegraaf.

Onduidelijk is wat de verklaring precies in gaat houden. Bijleveld zou in elk geval graag zien dat de minister-president op een publieke bijeenkomst zijn waardering uitspreekt voor de veteranen. De minister neemt de aanbevelingen van de commissie Borstlap over, die onderzoek deed naar de psychische gesteldheid van de Dutchbat III-veteranen. Daaruit bleek dat veel van hen vijfentwintig jaar na dato nog steeds psychische problemen ondervinden als gevolg van hun uitzending naar Srebrenica.

Volgens Bijleveld is het geld bedoeld als „een blijk van erkenning”. In een verklaring stelt ze dat de militairen onder „uitzonderlijke omstandigheden moest opereren”. Bovendien kregen ze in ogen van de minister bij terugkomst jarenlang ten onrechte te maken met negatieve publiciteit en kritiek. Defensie kent het bedrag van 5.000 euro daarom toe voor het „gebrek aan steun, erkenning en waardering”. Ook gaat het ministerie terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren voor de veteranen. Defensie zorgt daarbij voor passende begeleiding en neemt de kosten voor zijn rekening.

Mislukte vredesmissie

De militairen van Dutchbat lll werden in 1994 naar Bosnië-Herzegovina gezonden onder de vlag van de Verenigde Naties (VN). Het Nederlandse bataljon moest de vrede bewaken tussen de strijdende partijen, maar de militairen merkten al snel dat ze daarvoor niet de mankracht, wapens en middelen hadden. Verzoeken voor extra luchtsteun bleven onbeantwoord en de Nederlandse troepen bekroop een machtelozer gevoel. In latere verklaringen vertelden ze zich geïsoleerd te voelen, „alsof de wereld niet naar ons omkeek”.

De vredesmissie mislukte faliekant. De Dutchbatters konden niet voorkomen dat Bosnisch-Servische militairen de enclave onder de voet liepen. Daarna werden duizenden moslimmannen gedeporteerd en vermoord. De executies vonden plaats buiten het zicht van de Nederlandse militairen, die zich over de vrouwen en kinderen ontfermden. Ondertussen werden de mannen via bussen vervoerd en geëxecuteerd. Naar schatting kwamen meer dan achtduizend moslims om; de grootste genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Bij terugkomst in Nederland wachtte Dutchbat de vraag of de militairen niet meer hadden kunnen doen om de enclave te beschermen. Militairen hebben moeite met de beeldvorming die in Nederland is ontstaan over de mislukte missie en worstelen met het negatieve imago. In interviews gaven ze nadien aan er op straat over te worden aangesproken. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) stelde na zes jaar onderzoek vast dat de VN-missie onmogelijk uitvoerbaar bleek. Na het in 2002 verschenen rapport trad de regering onder leiding van premier Wim Kok af.