Bij interlandelijke adoptie faalden alle toezicht en controle

Meest opvallend aan het rapport over interlandelijke adoptie is dat de misstanden de staat, de bemiddelaars en vaak ook de adopterende families al decennia grijnzend in het gezicht staarden. Zonder dat er werd opgetreden, of teruggetreden.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De hardste waarneming is wel dat de aangeboden adoptiekinderen ‘meestal’ helemaal geen wees waren. Maar ontheemd, verstoten door armoede of uitgesloten door buitenhuwelijkse geboorte. Daarna werden ze via de adoptiemarkt naar het buitenland weggesluisd om de opvang te ontlasten.

In het adoptieschandaal bestaan er dus ook ‘gedupeerde ouders’. Dat zijn de zorgvuldig anoniem gebleven of gehouden geboortefamilies, die vaak zijn misleid. Zij hebben geen stem in deze kwestie – aan hen is de schuld het grootst.

Het patroon bij de Nederlandse instituties was wegkijken, gedogen, nalaten, verzuimen, onmacht etc. Interlandelijke adoptie kon zo lang bestaan door een collectieve waangedachte. Dat een buitenlands behoeftig kind in beginsel met adoptie en emigratie gediend zou zijn. Dat er kinderen mee werden gered. Adoptie zou ‘voor hun bestwil’ zijn.

Met de kennis van nu is dat alleen nog pleitbaar voor kinderen met lokaal onbehandelbare medische problemen. Of voor kinderen die bewezen maatschappelijk uitgestoten zijn en ter plaatse eigenlijk niet mogen bestaan. Maar dat is het dan wel. Alleen onder de strengst denkbare vormen van staatstoezicht kunnen zulke adopties uit het buitenland mogelijk blijven.

Lees ook: ‘We weten al jáááren dat het fout ging’

De verdienste van het rapport van de commissie interlandelijke adoptie is dat het niemand spaart en met de juiste conclusie komt. Erken de fouten en schort alle adopties op. Het is wrang om te lezen hoe ‘checks and balances’, toezichtsmechanismen, pogingen tot regelgeving en zelfregulering in de afgelopen decennia hebben gefaald. Steeds waren er belangen die zwaarder wogen. Van de betrekkingen met het geboorteland, de kinderwens van de aspirant-adoptieouders of hun goedbedoelde idealisme. De politiek diende volgens het rapport vooral de belangen van de adoptieouders en gaf ‘maar minimaal inhoud’ aan de controlerende taak. De Staat faalde door adoptie over te laten aan particulier initiatief dat het te weinig controleerde, of te laat of te zwak. Of alle drie. Naar deskundigen werd niet geluisterd.

Dat het schandaal niet groter is komt vermoedelijk omdat de kinderen zélf gematigd positief zijn over hun adoptie. 70 procent vindt dat dergelijke adoptie moet blijven bestaan. 84 procent vindt dat ze in Nederland meer kansen kregen dan in hun geboorteland. Tegelijk kampen velen van hen ook met existentiële vragen over identiteit en hun biologische familie.

Minister Sander Dekker (rechtsbescherming, VVD), die de commissie instelde, deed op de valreep van Rutte III het goede en volgde het advies royaal op. Alle toekomstige interlandelijke adopties zijn geschorst. Hij bood prompt excuses aan voor het feit „dat de overheid niet heeft gedaan wat er van haar mocht worden verwacht”. Tegelijk biedt hij geadopteerden praktische juridische en sociaal-psychologische hulp. In procedures zal de Staat zich bovendien niet meer op verjaring beroepen.

Of deze praktische concessies voldoende zijn moet blijken in een debat met de Kamer. Die kan dan ook naar zichzelf kijken. Duidelijk is wel dat de noden van de geadopteerden centraal moeten staan. En de schuld aan de geboortefamilies moet eveneens worden ingelost.