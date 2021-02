AZ-verdediger en oud-international Ron Vlaar stopt per direct

AZ-verdediger en voormalig Oranje-international Ron Vlaar stopt per direct met zijn voetbalcarrière, vanwege „aanhoudende fysieke klachten”. Dat heeft de Alkmaarse club woensdag bekendgemaakt. Volgens AZ blijft Vlaar wel actief binnen de club, onduidelijk is nog in welke rol. Daarover is de clubleiding in gesprek met Vlaar. AZ verlengde voor het begin van dit seizoen het contract van de speler met één jaar, maar de 35-jarige verdediger kon in sportief opzicht weinig voor de club betekenen. Dit seizoen worstelde Vlaar met zijn fitheid. Tot dusver speelde hij slechts twee wedstrijden.

De verdediger speelde zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal in september met AZ tegen Dynamo Kiev in de voorronde van de Champions League. In totaal droeg hij het AZ-tenue 136 keer. Vlaar werd opgeleid door de Alkmaarders en kwam na een eerste AZ-periode uit voor Feyenoord en het Engelse Aston Villa. In 2015 keerde hij terug naar Alkmaar, aanvankelijk om alleen mee te trainen en zijn conditie op peil te houden. Zijn tweede periode bij de Alkmaarders kenmerkte zich door aanhoudend blessureleed.

Hoogtepunt

Ook kwam Vlaar 32 keer uit voor het Nederlands Elftal. Het sportieve hoogtepunt van zijn interlandcarrière was tijdens het WK van 2014, toen de verdediger met Oranje de halve finale bereikte tegen Argentinië. Daarin speelde hij een sterke wedstrijd tegen Lionel Messi. Toch eindigde het duel in mineur voor Vlaar, omdat hij een strafschop miste. Mede daardoor werd het Nederlands Elftal uitgeschakeld. Naast zijn interlandloopbaan speelde Vlaar in totaal 364 officiële wedstrijden. Hij won één keer de KNVB-beker (met Feyenoord in 2008) en twee jeugd-EK’s met Jong Oranje.

De verdediger groeide op in het West-Friese dorp Hensbroek, waar hij bij amateurclub Apollo ’68 indruk maakte in de regioselecties. Daardoor kon hij een stap omhoog maken richting SVW’ 27 in Heerhugowaard. Via die amateurclub kwam hij in de jeugdopleiding van AZ terecht, waar hij alle jeugdselecties doorliep.

Onder toenmalig trainer Co Adriaanse maakte hij in 2005 zijn debuut in het eerste elftal van de Alkmaarders. In dat jaar bereikte AZ de halve finale van de UEFA Cup (nu bekend als Europa League), daarin zette hij de toen 19-jarige verdediger in de basis tegen tegen Sporting Lissabon. Het zag er 119 minuten naar uit dat AZ de finale zouden halen, maar in de slotseconden ging het toch mis.

Vlaar ontwikkelde zich na de memorabele halve finale tot basisspeler bij AZ. Het talent bleef echter niet lang in Alkmaar. Na onenigheid met Louis van Gaal over zijn contract, toog hij na twee jaar naar Feyenoord. Vlaar en Van Gaal legde het jaren later bij. De trainer stuwde de verdediger naar grote hoogte op het WK in 2014, waarin Oranje de halve finale haalde – het hoogtepunt uit de carrière van „Ron Beton”.