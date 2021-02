Ajax na tumultueuze week halvefinalist beker door winst op PSV

Ajax heeft woensdag na een roerige week de halve finale van het KNVB-bekertoernooi bereikt. In de Johan Cruijff Arena won de ploeg van trainer Erik ten Hag met 2-1 van PSV. Twee goals van de veelbesproken spits Sébastien Haller voor rust bleken uiteindelijk genoeg voor de overwinning.

In de eerste helft heerste de Amsterdamse ploeg. Na bijna twintig minuten spelen kwamen de Ajacieden op voorsprong. Een fijne pass van Davy Klaassen bereikte Haller, die de bal achter PSV-doelman Lars Unnerstall schoot. Haller, die in de winterstop voor 22 miljoen euro overkwam van West Ham United, kwam eerder deze week in het nieuws, omdat hij door een fout bij de aanmelding niet mag uitkomen in de Europa League voor Ajax. Een paar minuten na de 1-0 maakte de Frans-Ivoriaanse spits ook de 2-0. PSV-middenvelder Pablo Rosario liet zich de bal makkelijk afsnoepen door Ajax-aanvaller Antony. Via Dusan Tadic kwam de bal opnieuw bij Haller terecht, die zijn tweede doelpunt maakte.

Eigen doelpunt

PSV, dat in de eerste helft weinig goeds liet zien, kwam vlak voor rust wel nog bijna op 2-1 via Malen. Hij schoof vanaf 11 meter de bal naast. Na rust kwam de Eindhovense ploeg beter in het spel. Ruim tien minuten na de pauze hielp centrale verdediger Jurriën Timber, die de voorkeur kreeg boven Perr Schuurs, PSV aan de 2-1. Hij gleed een voorzet van PSV-aanvoerder Denzel Dumfries in zijn eigen doel. Ajax kreeg daarna meerdere kansen voor de 3-1, maar onder anderen invaller David Neres miste. Vlak voor tijd kwamen de Amsterdammers nog goed weg, toen Klaassen een bal van de lijn wist te halen.

Bij Ajax begon Maarten Stekelenburg in het doel als vervanger van André Onana, die eerder deze week voor een jaar werd geschorst vanwege een vermeende dopingovertreding. Zijn teamgenoten staken de keeper uit Kameroen voor de wedstrijd een hart onder de riem door allemaal met een shirt van Onana het veld op te komen. Onana zou naar eigen zeggen een plaspil van zijn vrouw hebben aangezien voor een pijnstiller. Het type plaspil dat hij slikte geldt als een dopingsmaskeermiddel.

Ajax voegt zich dankzij de overwinning bij Vitesse, dat dinsdag in de kwartfinale afrekende met Excelsior. Pas in blessuretijd scoorden de Arnhemmers de 0-1 tegen het team dat een klasse lager speelt. De andere twee kwartfinales, sc Heerenveen-Feyenoord en NEC-VVV, werden vanwege het winterse weer afgelast.