Fintechbedrijf Adyen is in de tweede helft van 2020 blijven groeien. Mede door de vele onlinebestellingen nam het totaal aan verwerkte betalingen met 29 procent toe tot 174,5 miljard euro. Adyens omzet kwam 28 procent hoger uit dan in de tweede helft van 2019, op 379,4 miljoen euro. De nettowinst steeg 27 procent tot 163,1 miljoen. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 februari 2021