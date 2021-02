ABN Amro boekt voor het eerst sinds 2010 jaarverlies

ABN Amro heeft in het vierde kwartaal van 2020 een winst geboekt van 54 miljoen euro. Het resultaat over het gehele boekjaar kwam daardoor uit op een „bescheiden” verlies van 45 miljoen euro, aldus de bank in het woensdag gepubliceerde persbericht over de kwartaal- en jaarresultaten. De bank presteerde hiermee iets beter dan wat analisten gemiddeld hadden verwacht (een kwartaalwinst van 35 miljoen euro en een jaarverlies van 54 miljoen euro).

Het is de eerste keer sinds 2010 dat ABN Amro een verlies draait over een heel boekjaar. Dat verlies werd vooral in het eerste en tweede kwartaal behaald: bij elkaar 400 miljoen euro. Dat kwam door toevoegingen aan de stroppenpot vanwege de verwachte impact van de coronacrisis en een aantal flaters bij de zakelijke bank. In het derde kwartaal werd wel weer winst gemaakt (300 miljoen euro).

ABN Amro zette uiteindelijk over heel 2020 een bedrag opzij van 2,3 miljard euro om mogelijke toekomstige verliezen op leningen te vangen. Voor 2021 verwacht de bank dat er weer extra geld opzijgezet moet worden, maar wel minder dan in 2020. Topman Robert Swaak zegt in een schriftelijke toelichting dat zijn bank dankzij het vaccinatieprogramma een flinke versoepeling verwacht van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van het jaar „met als gevolg een sterke opleving van de economie in de tweede helft van het jaar”.

De bank, die nog altijd voor 56,3 procent in handen is van de Nederlandse staat, keert vanwege het jaarverlies over 2020 geen dividend uit. Het dividend over 2019 staat nog gereserveerd om uitbetaald te worden, als de Europese Centrale Bank weer positief adviseert over winstuitkeringen door Europese banken.

Opgefriste strategie

In 2020 heeft ABN Amro 1,1 miljard euro kostenbesparingen behaald. In de komende jaren moet daar nog 700 miljoen euro bij komen. Onder leiding van Swaak presenteerde de bank eind vorig jaar een nieuwe strategie, waarbij werd aangekondigd dat 15 procent van de banen verdwijnt. Eerder al had de bank ook al besloten zijn zakelijke tak flink af te bouwen.

Swaak zegt woensdag in de toelichting trots te zijn op de manier „waarop we ons het afgelopen jaar voor onze klanten hebben ingezet”. „Onze mensen hebben echt het verschil gemaakt, in lijn met onze purpose.” Hij zegt er verder trots op te zijn dat ABN Amro een hoge score heeft gehaald in een duurzaamheidsonderzoek van adviesbureau S&P. „Daarmee worden we wereldwijd tot de top 10 procent duurzame banken gerekend.”

Nieuwe CFO

ABN Amro maakte woensdag ook bekend een nieuwe financieel topman te hebben gevonden: Lars Kramer. De Nederlander is afkomstig van de Griekse Hellenic Bank, waar hij sinds 2017 als financieel directeur dienst deed. Daarvoor was hij ruim 20 jaar financieel directeur bij verschillende onderdelen van ING, zoals internetbank ING Direct en de zakelijke afdeling.

De huidige financieel topman, Clifford Abrahams, verlaat eind deze maand de bank. Kramers benoeming moet nog goedgekeurd worden door de ECB. Dat duurt doorgaans zo’n drie maanden. In de tussentijd zal Annemieke Roest, de huidige directeur controlling, de functie van chief financial officer vervullen.