Zijn sierlijke letters kwamen voort uit de ‘chaos’ in zijn hoofd

Vrijwel iedereen kent ze, de verborgen meesterwerken in de boekenkast: de typografische boekomslagen van letterontwerper Helmut Salden (1910-1996). Hij werd beroemd met de heldere, tijdloze belettering van de Russische Bibliotheek van Uitgeverij Van Oorschot, vanaf 1953. Daar stonden de namen van de grote Russische schrijvers als Tolstoj, Tsjechov, Toergenjev, Dostojevski en Poesjkin in witte, getekende letters met sierhalen eraan. Hierdoor kreeg het klassieke uiterlijk toch iets lichts.

Salden werkte in het predigitale tijdperk met ogenschijnlijke simpele middelen als penseel, potlood, Oost-Indische inkt, witte dekverf om correcties aan te brengen, lijm en plakband.

In het pas verschenen, prachtig vormgegeven boek Helmut Salden Uncovered 1:1 zijn werktekeningen en schetsen van de oorspronkelijke omslagontwerpen op ware grootte (1:1) opgenomen. Het is een avontuur voor het oog te zien hoe Salden aldoor op zoek is naar een eenvoud en zeggingskracht. Bij de vormgeving van auteursnaam ‘Tsjechow’ kunnen we zijn werkwijze nauwgezet volgen: eerst cursief, dan Romein en vervolgens de twee stijlen ineengevlochten, met sierlijnen bij de ‘j’ en ‘h’. Of de boektitel Paranoia van Hermans: grimmige, zwarte letters op blanco ondergrond. Zo roepen met brede penseel getekende letters precies het angstgevoel op dat paranoia heet.

Subtiel en ordelijk

De ontwerpen zijn afkomstig uit het Salden archief, ondergebracht in Museum van het Boek in Den Haag. Makers Karen Polder (grafisch ontwerp) en Mathieu Lommen (conservator grafische vormgeving bij museum Allard Pierson) doen met deze uitgave recht aan Saldens overtuiging dat zijn streven naar „subtiliteit en ordelijkheid” voortkomt uit „de chaos in mijn hoofd”. Salden doelde hiermee op zijn gruwelijke ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd geboren in de West-Duitse staalstad Essen, waar hij studeerde aan kunstacademie Folkwangschule. In de jaren dertig was hij fel anti-nazi en dienstweigeraar, waardoor hij moest onderduiken. Hij werd ontdekt en bracht de oorlog door in werkkampen.

Na de oorlog kwam hij, na vele omzwervingen, in Nederland terecht. Dankzij bemiddeling van dichter H. Marsman, met wie hij bevriend was, raakte hij bekend met uitgeverijen, behalve Van Oorschot ook Em. Querido, De Arbeiderspers, A.A.M. Stols en Contact. Salden ontwierp vele honderden boekomslagen, bijna allemaal getekend. Dat Uncovered 1:1 nu verschijnt is niet alleen een eerbetoon aan deze meesterontwerper, ook is het schrijven en tekenen van letters ongekend populair. Sommige kalligrafen en lettertekenaars hebben tienduizenden volgers op Facebook en Instagram. In Nederland zijn op sociale media de Amsterdam Sign Painters en Dutch lettering history actief. Er zijn zelfs zogenaamde Handlettering-feesten. De zelfgetekende letter is helemaal terug.

Boek Mathieu Lommen & Karen Polder: Helmut Salden Uncovered 1:1. Uitg. Bobby Books, 80 blz. € 34,50. Inl: helmutsaldenuncovered@gmail.com. Een bibliofiele editie verschijnt bij Stichting de Roos. ●●●●●