Sinds kort werk ik in een bibliotheek. Vandaag leerde ik dat kinderen die een half uur per dag lezen zes keer meer woordenschat ontwikkelen dan kinderen die dat vijftien minuten per dag doen. Tijdens het avondeten vertel ik dit aan onze dochter van tien jaar. We krijgen haar moeilijk aan het lezen. „Dat interesseert me niets”, zegt ze. Op mijn vraag of ze eigenlijk wel weet wat het woord ‘woordenschat’ betekent, antwoordt ze: „Nee, en ik wil het ook niet weten.”

