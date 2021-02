Winterweer en schaatspret door de decennia heen

In Beeld Corona of niet, aanhoudend winterweer doet velen maar aan één ding denken: schaatsen op natuurijs. Al jarenlang worden de vele Nederlandse wateren bij strenge vorst gebruikt voor sport en vermaak. Een historische fotoserie over schaatsen op natuurijs in Nederland: langs molens, polders en statige herenhuizen.