‘Wat respect voor het kabinet, graag!’

Heeft de VVD toch een probleem? Tijdens het eerste grote lijsttrekkersdebat, maandag in Den Haag, kwam juist de grootste, in de peilingen dominerende regeringspartij niet goed uit de verf.

Mark Rutte zelf was er niet – de premier vindt het naar eigen zeggen niet kies om campagne te voeren terwijl het coronavirus rond raast. Maar zijn vervanger, Kamerlid Sophie Hermans, maakte een gespannen indruk en worstelde in de schijnwerpers met het verdedigen van tien jaar VVD-beleid. „Nee, nee, nee”, ze wilde de coronacrisis écht niet overal „de schuld” van geven, riep ze toen dit haar voor de voeten werd geworpen.

Toegegeven: eigenlijk zou de nummer twee van de VVD, minister Tamara van Ark (Medische Zorg), het debat doen, maar die moest op de valreep een coronatest ondergaan. Hermans kon zich nauwelijks voorbereiden. De peilingen zijn prettig en de VVD kan zich in komende debatten revancheren. Maar zal Rutte niet toch steeds harder worden gemist?

Geert Wilders, leider van de grootste oppositiepartij PVV, was voor zijn doen ook onopvallend. De thematiek in dit ‘Noordelijke Lijsttrekkersdebat’ lag hem minder. Over migratie en integratie ging het niet. Het debat stond in het teken van de noordelijke provincies en de hardnekkige problemen daar: gaswinning, leegloop van het platteland, slechte verbinding met de Randstad. Aanvankelijk zou het debat in Leeuwarden worden gehouden, maar door de reisbeperkingen als gevolg van het coronabeleid werd het Den Haag, zonder publiek of media.

Partijen deden volop toezeggingen over de supersnelle treinverbindingen (de Lelylijn, de Nedersaksenlijn) die er nu alsnog moeten gaan komen. „Ik denk dat mensen uit het noorden nu denken: daar gaan we weer”, zei SP-leider Lilian Marijnissen. GroenLinks-leider Jesse Klaver begon over de Tesla-fabriek die vier jaar geleden was beloofd, maar uiteindelijk naar Duitsland ging.

‘Gemakzuchtig framen’

Voor het debat waren de lijsttrekkers van de acht grootste partijen uitgenodigd, maar alleen PVV, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie stuurden de lijsttrekker. PvdA-leider Lilianne Ploumen laakte het coronabeleid: „Het kabinet is steeds te laat en te langzaam en vorige week stonden oude mensen buiten in de regen te wachten” voor hun vaccinatie.

Lees ook: over de problemen met het inenten van ouderen

Kamerlid Pieter Omtzigt, die inviel voor CDA-lijsttrekker Wopke Hoek- stra, reageerde fel op de kritiek dat het beleid van ‘zijn’ minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) rammelt. Volgens Omtzigt is „zo hard mogelijk op het kabinet hakken” populair. Hij eiste „een klein beetje respect”. Omtzigt klaagde over gemakzuchtig framen.

Even later vroeg Omtzigt opnieuw respect na kritiek op het terughoudende stikstofbeleid. „Alsof het zeer problematisch is dat we eten op tafel hebben staan.” Er zijn volgens de CDA’er wel degelijk maatregelen genomen om de stikstofuitstoot, onder meer van boeren, omlaag te brengen.

Moderator en Nieuwsuur-journalist Eelco Bosch van Rosenthal wees Omtzigt op diens recente uitspraak in de Kamer, naar aanleiding van de Toeslagenaffaire, dat Nederland een „bananenmonarchie” is, en vroeg: „U houdt niet van frames?”

Over de gaswinning en de bevingsschade gaf Omtzigt toe dat er meer gedaan had kunnen worden. „We zijn bezig om het terug te dringen, maar het moet ook verantwoord blijven.” Gas blijft onmisbaar in de transitie naar wind- en zonne-energie, aldus de CDA’er, die andere partijen verweet onrealistische verkiezingsbeloftes te doen. „We spreken hier al jaren over, en niet omdat er nu verkiezingen zijn”, zei Klaver, die Omtzigt weer verweet een „angstbeeld” te schetsen over dreigende energietekorten.

Wilders vond dat iedereen „een beetje normaal” moest doen. „De burger heeft alleen maar last van de energietransitie.” Nederland moet voorlopig gewoon gas blijven importeren „uit Noorwegen en Rusland”. Als er in wereld een natuurramp plaatsvindt, gaan er „binnen een week miljoenen euro’s” heen. „Maar in Groningen moeten ze er tien jaar op wachten.”

De PVV-leider kreeg een onverwachte vraag over ‘kiloknallers’, virtueel gesteld door een jonge vegetariër. Verbieden daarvan noemde hij „de reinste waanzin”. Als iedereen minder supergoedkope kippenbouten eet, zei Wilders, dan „verdwijnen ze vanzelf uit de winkel”.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven