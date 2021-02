Wachtvakken en vrolijke muziek voor het personeel: zo bereiden winkels zich voor op click & collect

Het moet pakketdiensten ontlasten en weer „perspectief” bieden voor ondernemers. Met ingang van deze woensdag mogen ‘niet-essentiële’ winkels hun deuren op een kiertje openen en klanten hun bestellingen aanreiken. Voor winkelpersoneel betekent dit eindelijk weer klantcontact, en ook voor mensen die liever niet online shoppen, zal het een beetje een verademing zijn.

Aan dit systeem van ‘click & collect’ zitten wel veel regels vast. Zo moet er minimaal vier uur zitten tussen online of telefonisch bestellen en ophalen in de winkel, er moet een afhaaltijdvak (een tijdslot) zijn afgesproken, en retourneren is niet toegestaan. Hoe bereiden winkels zich hierop voor? NRC sprak vijf grote ketens.

Surf, klik, bestel, haal op. Maar wat als je, zoals Action, in 2020 nog geen online webwinkel had? Action bouwde vorig jaar noodgedwongen zijn eerste tijdelijke webshop, zegt de woordvoerder. Frankrijk had de primeur: klanten konden er hun artikelen online bestellen en in de winkel ophalen. België, Duitsland, Oostenrijk en Nederland volgden.

Het principe voor click & collect bij Action is simpel. Op de website staat bij de artikelen die af te halen zijn een icoontje van een winkelwagentje. Je kiest de winkel waar je het product ophaalt, de dag, en het uur – maximaal twintig klanten in zestig minuten. Afgerekend wordt bij de winkel, niet online, zegt de woordvoerder. „Anders wordt het te veel een webshop.”

Eigen personeel inzetten

Blokker had al een webshop. Aanvankelijk bezorgde PostNL de online aankopen, maar toen die de drukte in december niet aankon, besloot Blokker eigen winkelpersoneel in te zetten om bestellingen thuis af te leveren. Het maakte de stap naar click & collect kleiner. Eigenlijk moest vooral de website worden aangepast, en de winkels moesten worden voorbereid om op verschillende manieren bestellingen te ontvangen. Klanten kunnen bij Blokker-filialen hun wensen ook telefonisch doorgeven. Dat gebeurt anders „incidenteel”, zegt een woordvoerder, en dan vooral om iets te reserveren. Bij het opnemen van de orders via de telefoon komt ditmaal meer kijken vanwege alle restricties, zegt hij, en dat zal nog wel een hobbel zijn.

Voor kledingwinkel C&A loopt de overstap van online winkelen soepel, vertelt marketingdirecteur Mieke van Groningen. „We hebben met de grootste filialen een proef gedaan om artikelen bij klanten in de buurt thuis te bezorgen, Call and We Deliver. Dat was eigenlijk een heel mooie brug naar Call and Collect.”

In de schappen bij een Action-filiaal liggen doorgaans zesduizend artikelen, online biedt de keten er met click & collect zo’n achttienhonderd aan. Wat sneuvelt, aldus de woordvoerder: „Jurkjes in twaalf tinten en zes maten.” Te ingewikkeld bij het sorteren, zegt hij, en te grote kans dat een verkeerde maat geruild moet worden.

Is dit de eerste stap naar een definitieve webwinkel, waar de spullen in de toekomst mogelijk ook thuisbezorgd worden? Volgens de woordvoerder niet. Daarvoor is de marge op de artikelen van Action te klein. „We zijn blij met de oplossing die nu geboden is”, zegt hij „Maar dit is echt tijdelijk.”

Wat vinden kleine winkeliers van click & collect? ‘Het blijft dooie mus, maar duidelijkheid maakt verschil’

Chaos in de rij

De timing had niet slechter gekund. Mogen de winkels eindelijk een beetje open, vriest het 10 graden. Winkeliers krijgen door het winterweer de „slechtst denkbare start” zeiden brancheorganisaties Raad Nederlandse Detailhandel en INretail tegen nieuwssite NU.nl. Het risico: schrale klandizie.

Maar zodra de temperaturen stijgen, zal het aantal klanten ongetwijfeld aantrekken. Hoe vermijd je dan chaos in de rij? Premier Mark Rutte (VVD) voorzag dat probleem al tijdens zijn persconferentie vorige week: het moet geen „funshoppen” worden.

De eerste regel: klanten moeten alleen komen. De tweede: bestellingen mogen pas na minimaal vier uur worden opgehaald in de winkel. Zo voorkom je dat een klant om de hoek van de winkel bestelt en zich ongecontroleerde rijen vormen. Nu is er tijd om klanten in te delen in met hen afgesproken tijdvakken. Dat voorkomt rijen voor de geïmproviseerde kassa’s – een tafel in de deuropening met een pinapparaat aan het verlengsnoer.

Per filiaal verschilt het aantal klanten dat langs mag komen. Dat maakt de winkel zelf uit. Action ontvangt maximaal twintig mensen per uur. HEMA zes tot acht. Zeeman deelt er ongeveer zes per half uur in. „Misschien kunnen we wel veel meer mensen helpen” zegt Caroline van Turennout, marketingdirecteur bij Zeeman, „maar dat moet de praktijk uitwijzen.”

Klanten wachten buiten de winkel op hun bestelling. „Gelukkig hebben onze winkels brede puien en grote schuifdeuren, dus ik verwacht dat er genoeg ruimte is” zegt Van Turennout. „Mocht bij de buren drukte ontstaan, dan nemen we aan dat het winkelpersoneel het samen op kan lossen.”

Action deelt de rij op in „wachtvakken”. C&A zegt in geval van groeiende rijen „afstandstrepen” op de stoep te plaatsen.

Taart en kinderkleding

Schoonmaakdoekjes van Action. Taart van de HEMA. Breigaren en rompertjes van Zeeman. Kinderkleding en basics bij C&A. Consumenten zijn gewoontedieren, dit zijn de populairste producten die klanten woensdag afhalen, aldus de winkels.

Rijk zullen ze van click & collect niet worden. Het geeft winkeliers een beetje adem, analyseerde ABN Amro vorige week: „Wat financiële ruimte tijdens deze lockdown.” Kleding- en schoenwinkels kunnen de „wintervoorraad die over een paar weken niet veel meer waard is” nog snel proberen te verkopen, meent de bank.

Wat click & collect zal opleveren, daarover speculeren de winkelketens liever niet. Action: „Te concurrentiegevoelig.” HEMA: „Daar doen we geen uitspraken over.” Maar het staat vast, zeggen zij, dat het veel minder zal zijn dan normaal. Zeeman verwacht „een fractie” om te zetten van wat het normaal verkoopt, zegt Van Turennout. „Misschien is het de eerste paar dagen nog druk omdat mensen de spullen die ze willen kopen, hebben opgespaard.”

Toch zijn de winkels blij weer klanten te ontvangen. HEMA doet er alles aan om „er iets van te maken”, zegt de woordvoerder. „Vrolijke muziek in de winkel voor het personeel, een après-ski-achtige sfeer.”

Ook Mieke van Groningen ziet dat het C&A-personeel zin heeft aan het werk te gaan. „Die winkelmedewerkers en storemanagers zijn geen stilzitters, ze willen graag aan de slag.” En het dient ook een ander belang: er is weer face tot face contact met de klanten.De HEMA-woordvoerder is monter: „Het is een eerste goede stap naar de echte heropening”.