Vitesse eerste halvefinalist beker na moeizame overwinning op Excelsior

Vitesse heeft zich dinsdag als eerste club geplaatst voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch won door een doelpunt in de blessuretijd van Excelsior, dat in de Eerste Divisie uitkomt. Vitesse won het bekertoernooi in 2017.

Excelsior kon in de eerste helft behoorlijk mee in het tempo van de Arnhemse ploeg, de huidige nummer drie in Eredivisie. Beide ploegen kregen kansen, waarbij de grootste voor Vitesse-spits Broja was bestemd. Hij raakte de paal.

Na rust greep Vitesse het initiatief, al kreeg Excelsior na zestig minuten nog een grote kans. Röven Niemeijer ging op rand van buitenspel alleen op Vitesse-doelman Remko Pasveer af en wilde de bal over hem heen liften. De keeper bleef staan en kon de bal makkelijk vangen. Vitesse drong daarna aan en dacht in de zeventigste minuut op voorsprong te komen. De VAR corrigeerde dit, de bal zou bij de door Riechedly Bazoer genomen vrije trap niet hebben stilgelegen. Twintig minuten later was het toch raak via aanvaller Loïs Openda.

Woensdag komen Ajax en PSV tegen elkaar uit in de kwartfinale van het bekertoernooi. Een dag later spelen SC Heerenveen en Feyenoord om een plek bij de laatste vier. Het laatste kwartfinaleduel tussen NEC en VVV is door de KNVB afgelast.