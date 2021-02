Victor Klemperer zocht verlossing in de bioscoop

Voor Victor Klemperer was de bioscoop een waar toevluchtsoord, maar daar kwam eind 1938 een bruut einde aan. Vanaf dat moment was het voor joden in het Derde Rijk verboden om nog langer de bioscoop te bezoeken. Dat lijkt misschien triviaal in het licht van de andere vormen van discriminatie en vervolging waaraan de joden waren blootgesteld. Maar voor Klemperer was de maatregel een echt gemis. Hij snakte ernaar om af en toe bij een film te kunnen ontsnappen aan zijn zorgen. „Ik ben zo graag in de bioscoop; het brengt me in vervoering”, noteert hij in maart 1933 in zijn dagboek.

In zijn dagboeken schetst Victor Klemperer (1881-1960) een indringend beeld van het dagelijks leven onder het Hitler-regime vanuit het perspectief van een joodse geleerde. De publicatie ervan maakte hem in de tweede helft van de jaren negentig postuum beroemd; in het Nederlands verscheen het werk onder de titel Tot het bittere einde. Dagboek 1933-1945.

In die eerdere selectie was slechts een bescheiden deel van Klemperers vele observaties en notities over film opgenomen. In het onlangs verschenen Licht und Schatten. Kinotagebuch 1933-1945 zijn nu grotendeels niet eerder gepubliceerde dagboekaantekeningen over films en bioscoopbezoek verzameld.

Zwijgende film

Klemperers passie voor film lag niet direct voor de hand voor een man van zijn rang en stand. Gecultiveerde burgers haalden vaak hun neus op voor massa-vermaak. Klemperer was ook geen onkritische filmkijker, maar zijn liefde voor film is evident. Dat was wellicht een erfenis van zijn ‘bohème-tijd’. In de jaren rond 1910 had Klemperer een bestaan proberen op te bouwen als freelance publicist; zeer tot ongenoegen van zijn familie, die hem liever in een nette betrekking zag. In die tijd brak hij al een lans voor de schoonheid van de – nog zwijgende – filmkunst.

Later koos Klemperer toch voor een respectabele loopbaan als academicus; hij was hoogleraar Romanistiek aan de Technische Hogeschool Dresden, tot hij vanwege zijn joodse afkomst in april 1935 uit zijn functie werd gezet. Zijn filmliefde bleef.

Klemperers moet aanvankelijk niets hebben van het nieuwe medium van de geluidsfilm. De zwijgende film is een kunstvorm op zich, vindt hij. De geluidsfilm daarentegen is voor hem aanvankelijk niet meer dan ‘surrogaat-theater’. Die afkeer was niet ongebruikelijk. Visueel was er aanvankelijk minder mogelijk in geluidsfilm – vanwege nieuwe, lompe camera’s.

Klemperer neemt zich aanvankelijk voor alleen naar stille films te blijven gaan, maar hij komt er al snel achter dat hij de bioscoop dan helemaal vaarwel moet zeggen. Dat zou te ver gaan. Klemperer wordt zo toch al snel toch een trouw bezoeker van de talkies. Hij is er ook al snel van overtuigd dat de geluidsfilm tóch artistieke waarde heeft. Films als Atlantic (over de ondergang van de Titanic), American Madness (over een bankschandaal) en de beroemde anti-oorlogsfilm Im Westen nichts Neues trekken hem over de streep.

Klemperer is begin jaren dertig een bewonderaar van de films van de razend populaire tenor Jan Kiepura. Klemperer is ook een liefhebber van de films van Beniamino Gigli en Richard Tauber, de andere grote tenoren van zijn tijd. Film blijft voor hem een expressieve kunst, gedragen door muziek. Nadat hij Kiepura’s muziekfilm Ein Lied für dich in juni 1934 voor de derde keer heeft gezien, noteert hij: „Dat was voor mij een ware verlossing. De film werkte nog een dag lang na.”

Intellectuelen en geleerden zoals Klemperer die graag naar de film gingen gebruikten het medium meestal uitsluitend voor ontspanning. Dat film een kunstvorm is die duiding en analyse behoeft is pas later meer algemeen aanvaard. Klemperer beweegt zich ergens tussen die twee houdingen: soms kijkt hij vooral kritisch en analytisch, op andere momenten is hij vooral op zoek naar effectief escapisme.

Die tweeslachtigheid is kenmerkend. Klemperer houdt van film en neemt film serieus. Maar tegelijk ziet hij in ieder geval „in het slechtste van film” duidelijke raakvlakken met de gezwollen taal, het valse pathos, de groteske overdrijving en de circusachtige atmosfeer van het nazi-regime. Vooral de Amerikaanse film heeft volgens hem raakvlakken met de opgeblazen verkooppraatjes van Hitler en Goebbels.

Bioscoopjournaal

In de bioscoop ziet hij niet alleen speelfilms, maar ook propaganda in het bioscoopjournaal. Hij kijkt naar de reacties van het publiek om zich heen. Vaak zijn die lauw en onverschillig. Maar rond het sluiten van het verdrag van München in het najaar van 1938 worden beelden van Hitler onthaald met applaus. Een nieuwe oorlog lijkt te zijn afgewend. Klemperer is juist wanhopig over het verdrag van München en overweegt zelfs suïcide; hij beseft dat alleen een nieuwe oorlog een einde kan maken aan het regime.

Zijn opvattingen schieten vaak heen en weer; hoe kan dat ook anders bij een dagboek dat zo’n lange periode omvat? Soms is hij ervan overtuigd dat Hitler de ware Duitse geest belichaamt en dat hij het einde van het regime niet meer zal meemaken. Op andere momenten schrijft hij juist dat de meeste Duitsers de joden in wezen niet slecht gezind zijn; uitsluitend de angst voor het regime houdt de bevolking in het gareel. Klemperer blijkt daarnaast een scherp observator te zijn van zichzelf. Hij weet dat hij zelf ook niet vrij is van aanpassingsbereidheid en opportunisme. „Ik ben niet beter dan mijn Arische medemensen.”

Klemperer constateert dat de antisemitische propagandafilm Der ewige Jude in 1940 al na een week uit de bioscopen in Dresden is verdwenen – wegens gebrek aan belangstelling?

Uit sommige notities stijgt een heel tijdperk op. In het romantische kostuumdrama Ball im Metropol ziet hij in maart 1937 Viktoria von Ballasko; een sterke actrice en een knappe verschijning. Maar Klemperer verzet zich tegen zijn gevoelens van bewondering. De actrice is het type ‘Duitse blondine’ dat door het regime hevig wordt gepropageerd. „Ik wil niets van haar weten en me niet laten meeslepen. Ik kan me er nog zo tegen verweren, maar elke dag krijg ik ingehamerd dat de ‘Arische’ Duitser mijn doodsvijand is en de doodsvijand van alle waarheid en menselijkheid.”

Zelfs gedurende een paar uur in de bioscoop blijft verlossing een hachelijke zaak.

Victor Klemperer: Licht und Schatten. Kino Tagebuch 1929-1945. Aufbau Verlag, 361 blz. 24 euro

