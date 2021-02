Van de Zandschulp eruit in eerste ronde Australian Open

Tennisser Botic van de Zandschulp is bij zijn debuut op de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld. De 25-jarige tennisser verloor in Melbourne in drie sets van de 17-jarige Carlos Alcaraz: 6-1 6-4 6-4.

Van de Zandschulp had net als zijn Spaanse tegenspeler het hoofdtoernooi van het eerste grandslamtoernooi van 2021 bereikt via de kwalificaties. De Nederlander is de nummer 151 van de wereldranglijst. Zijn tegenstander staat vijf plaatsen hoger (146).

In de eerste set op baan 17 kwam Van de Zandschulp er niet aan te pas. Hij verloor twee keer op rij zijn eigen opslagbeurt en kwam met 5-0 achter. Ook in de tweede set raakte de Nederlander meteen zijn eigen service kwijt. Hij kwam nog wel terug tot 3-3, maar de Spanjaard pakte opnieuw een break en won de set met 6-4.

Van de Zandschulp wist in de derde set beter partij te bieden tegen het Spaanse talent, maar hij verloor op 4-4 toch zijn service, waardoor Alcaraz voor de zege kon gaan serveren. Op de eerste van twee matchpoints sloeg die meteen toe. (ANP)