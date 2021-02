VAE brengen als eerste Arabische land satelliet in baan rond Mars

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben dinsdag voor het eerst een ruimtevaartuig in een baan rond Mars gebracht. Daarmee is het ruimteagentschap van de VAE de vijfde ooit dat de rode planeet weet te bereiken, zo melden internationale persbureaus. De satelliet, al-Amal (de Hoop) genaamd, werd in juli vanaf de Japanse basis Tanegashima gelanceerd. Al-Amal is onderdeel van de eerste interplanetaire ruimtevaartmissie van een Arabisch land ooit en moet de atmosfeer en het klimaat van Mars in kaart brengen.

In een televisietoespraak stelde Mohammed bin Rashid al-Maktoum, sjeik en premier van de Golfstaat, de avond voor de verwachte aankomst nog dat het betreden van de baan rond Mars de grootste uitdaging was voor de satelliet. „Hoewel de kans op falen 50 procent is, geloof ik dat succes binnen handbereik is”, aldus Al-Maktoum. „Maar zelfs als we niet in de baan zouden kunnen komen, hebben we al geschiedenis geschreven. Dit is het verste punt in het universum dat Arabieren ooit hebben bereikt.”

De VAE zetten met de satelliet in op technologie, waaronder ook ruimtevaart valt, om in de toekomst minder afhankelijk te worden van inkomsten uit olie. De Golfstaat heeft plannen om in 2117 een kolonie op Mars te vestigen. Aan het project rond de satelliet al-Amal, waaraan tot nu toe zo’n 200 miljoen dollar (165 miljoen euro) is uitgegeven, werkten de afgelopen zes jaar ongeveer honderd ingenieurs mee. „Ons doel is om alle Arabieren hoop te geven [en te laten zien] dat we in staat zijn om te concurreren met de rest van de wereld”, aldus sjeik Al-Maktoum.