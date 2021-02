Tweede Kamer wil huren sociale woningen bevriezen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de huren op sociale woningen dit jaar niet verhoogd. Regeringspartij VVD stemde dinsdag tot ongenoegen van coalitiegenoot CDA in met een motie van de linkse oppositie om de huren in 2021 te bevriezen. Daardoor kreeg de oproep van de SP, GroenLinks en PvdA aan het kabinet ineens steun van een ruime kamermeerderheid.

Bij het indienen van de motie verwees SP-Kamerlid Sandra Beckerman vorige week naar demissionair premier Mark Rutte (VVD) die bij het invullen van een stemwijzer had aangegeven voor bevriezing van de sociale huren te zijn. Tot nu toe had de Tweede Kamer-fractie van de VVD altijd tegen dergelijke voorstellen gestemd. Het CDA is wel nog altijd fel tegen de huurmaatregel en is niet te spreken over de plotselinge draai van de VVD. „Platter en opportunistischer krijg je het niet”, stelde CDA-Kamerlid Julius Terpstra op Twitter. „Tientallen keren stemde de VVD, terecht, tegen huurbevriezing. Maatwerk is de oplossing voor huurders in de knel. We moeten juist meer bouwen! Nu een maand voor de verkiezingen stemt de VVD plots voor huurbevriezing.”

Een woordvoerder van de VVD laat aan persbureau ANP weten alle verwondering niet zo goed te begrijpen, omdat de door de liberalen gesteunde motie in lijn is met het verkiezingsprogramma. Daarin wordt aangedrongen op lagere en passende huren voor mensen in de sociale huursector. Vorig jaar weigerde minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) door de Eerste Kamer aangenomen voorstellen om de sociale huren te bevriezen uit te voeren. Wel beloofde ze mensen die financieel in de knel zouden komen te helpen en verlaagde ze eenmalig de huren van mensen in de sociale sector die een relatief te hoge huur betalen.