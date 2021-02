Tweede Kamer vraagt kabinet Armeense genocide te erkennen

Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het demissionaire kabinet op de volkerenmoord op Armeniërs tussen 1915 en 1917 te erkennen. Vooralsnog spreekt het kabinet over „de kwestie van de Armeense genocide”. Coalitiepartij ChristenUnie is voor een directere benadering en brengt dinsdag een motie in stemming waarin opgeroepen wordt om te spreken van de „Armeense genocide”, meldt Trouw. Het kabinet gaf enkele jaren geleden geen gehoor aan een vergelijkbare motie van die partij, waar toen vrijwel de hele Kamer voorstemde.

Volgens Trouw krijgt het ook het huidige voorstel van de ChristenUnie Kamerbrede steun: alleen de VVD en Denk scharen zich niet achter de nieuwe formulering, schrijft het dagblad. Bij de vorige motie, in 2018, stemde alleen Denk tegen. Toch koos het kabinet er niet voor zijn taalgebruik met betrekking tot de volkerenmoord te veranderen, om de diplomatieke banden met Turkije niet te veel te schaden. Het kabinet liet toen aan de Tweede Kamer weten dat het standpunten van het parlement in volkenrechtelijke context geen bijzonder gewicht toekende.

Tussen 1915 en 1917 werden honderdduizenden Armeniërs en andere minderheidsgroeperingen vermoord in het toenmalige Ottomaanse Rijk, waar de militaire groepering ‘Jonge Turken’ destijds aan de macht waren. De vraag of de Armeniërs slachtoffer waren geworden van een doelgerichte volkerenmoord, ligt zeer gevoelig in Turkije. Dat land blijft spreken over oorlogsslachtoffers die omkwamen in de nadagen van het Ottomaanse Rijk, terwijl Armenië stelt dat sprake was van genocide.

