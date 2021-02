The Supremes-zangeres Mary Wilson overleden

De Amerikaanse zangeres Mary Wilson, voormalig lid van muziekgroep The Supremes, is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat zegt haar woordvoerder tegen meerdere Amerikaanse media. Wilson overleed plotseling in haar woning in Las Vegas. De doodsoorzaak is onduidelijk.

Wilson richtte eind jaren 60 The Supremes op, samen met Diana Ross en de al vroeg vertrokken Betty McGlown. De bij platenlabel Motown Records getekende muziekgroep vergaarde wereldwijde bekendheid met hits als You Can’t Hurry Love, Where Did Our Love Go en Stop!. In 1977 viel de groep uiteen met het vertrek van Wilson.

Twee dagen voor haar overlijden plaatste Wilson nog een video op YouTube waarin ze aankondigde niet eerder uitgekomen solomateriaal te zullen publiceren, in samenwerking met muziekconcern Universal Music. In 2019 deed de zangeres nog mee aan de Amerikaanse versie van het tv-programma Dancing With the Stars. Datzelfde jaar kwam haar vierde boek uit, Surpreme Glamour.

Berry Gordy, Oprichter van Motown Records, zegt in een verklaring aan verschillende media „buitengewoon geschokt en bedroefd” te zijn door het overlijden van „een belangrijk lid van de Motown-familie”. „Ze was een pionier, een diva en ze zal enorm gemist worden”, zegt hij. Vanwege de coronamaatregelen vindt haar begrafenis in besloten kring plaats, later dit jaar volgt een openbare herdenkingsdienst.