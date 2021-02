Sneeuwijs is broos, maar op het ‘open water’ kan een mooie ijslaag ontstaan

Eerst maar even het slechte nieuws voor de schaatsliefhebbers. De kans op een dooiaanval na het weekend is flink toegenomen. Weerman Jaco van Wezel van Weeronline schat die kans nu op 50 procent, waar dat maandag nog 20 procent was. Het goede nieuws is dat er komend weekend op veel plekken kan worden geschaatst.

Het is dan wel even zoeken naar de juiste locatie. Door de sneeuw en harde wind van de voorbije dagen is er op veel plekken verspreid door het land ‘sneeuwijs’ ontstaan. „Dat is broos aan de bovenkant en groeit door de isolerende werking van de sneeuw aan de onderkant minder snel aan. Daardoor blijft het lang onbetrouwbaar”, zegt Van Wezel. Zo ligt er sneeuwijs op de Bonkevaart in Leeuwarden, waar de finish van de Elfstedentocht is. Ook in de gemeente Waterland ten noorden van Amsterdam is veel sneeuwijs te vinden.

Na de sneeuwval

De beste kans op goed ijs is op wateren die pas na de sneeuwval dichtvriezen. „De komende nachten halen we temperaturen van -10 tot lokaal zelfs -20. Dan zal zich ook op de grotere wateren die eerst nog openlagen een mooie ijslaag vormen”, aldus Van Wezel.

Om met groepen mensen het ijs op te kunnen is een dikte van zo’n 12 centimeter vereist. In het midden en oosten van het land moet dat op vrijdag al lukken. In het westen op veel plaatsen waarschijnlijk op zondag pas. Van Wezel: „Waaghalzen zullen het zeker eerder proberen, maar dat is niet zonder risico.”

Mensen die daar niet op willen wachten, kunnen nu al op steeds meer ijsbanen terecht. Maandag ging de ondergespoten, snel bevroren skeelerbaan in Doorn al open. Dinsdag is er een aantal bijgekomen.

De Brabander Erik Ekkel, opgegroeid in Friesland, houdt de plaatsen waar geschaatst kan worden bij op zijn website Ekkel.com. Daar waren dinsdag aan het begin van de middag vijf geopende schaatsbanen te vinden. „Daar zullen de ondergelopen weilanden de komende dagen bij komen”, zegt Van Wezel. Schaatsen op de uiterwaarden, waar het water heel hoog staat of stond, raadt hij af. „Daar kan het gevaarlijk worden. Het waterpeil in de rivieren gaat zakken. Het water zakt dan onder het ijs uit, waardoor het ijs kan verzakken.”

Geen extra parkeerplaatsen

Omdat veel mensen komend weekend vermoedelijk het ijs op willen, zijn er in de gemeente Wijdemeren zorgen ontstaan over de openbare orde. In de gemeente liggen onder meer de Ankeveense en Loosdrechtse Plassen. Grote meren in de buurt van bevolkingsrijke plaatsen als Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Om te voorkomen dat al te veel mensen in coronatijd samendrommen, worden geen extra parkeerplaatsen ingericht en zijn nieuwe horecavoorzieningen bij het ijs verboden. Mocht de toestroom toch te groot worden, dan worden er mogelijk toegangswegen afgesloten. „In het ergste geval moet je terugvallen op bestuurlijke maatregelen. Dat je beperkingen op gaat leggen van wie mag binnenkomen en wie mag niet binnenkomen”, zei burgemeester Crys Larson van Wijdemeren maandagavond in Nieuwsuur.

In Utrecht kondigt de gemeente geen vaarverbod af voor de door het stadscentrum slingerende Oudegracht. Niet omdat een toestroom van schaatsers wordt gevreesd, maar omdat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan de kademuren. Daarvoor moet de aannemer met een boot heen en weer kunnen varen. Op de Utrechtse singels kan waarschijnlijk wel worden geschaatst. In Amsterdam zijn de sluizen enkele dagen geleden al gesloten om de ijsgroei in rustig water te bevorderen. Misschien kan er daar zaterdag en anders waarschijnlijk zondag op de grachten worden geschaatst.