‘Racisme in FVD-appgroepen, ook Baudet doet controversiële uitspraken’

In twee WhatsAppgroepen met hooggeplaatste leden van Forum voor Democratie zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk racistische uitspraken gedaan. Ook leider Thierry Baudet deed mee aan de gesprekken en heeft een aantal controversiële berichten verstuurd. Dat meldt Elsevier Weekblad (EW) dinsdag, dat het appverkeer in de groepen grotendeels in handen heeft. Ook andere kandidaten op de kieslijst van de partij namen deel aan de gesprekken, onder wie Gideon van Meijeren (nummer zes op de lijst), Freek Jansen (nummer zeven) en Andreas Bakir (nummer zeventien). Baudet ontkende de uitspraken in een vooraf gepubliceerde video niet, maar spreekt wel van een „heksenjacht”.

Baudet vraagt onder meer aan een ander lid in de groep of hij wil dat zijn zus „met een neger thuiskomt”, zo valt te lezen. Van Meijeren reageert daarop met de woorden „hell no”. In een ander gesprek reageert Baudet met een kotsende emoticon op de mededeling dat het CDA over een diversiteitscommissie beschikt. In een discussie over de betrouwbaarheid van IQ-testen, zegt Baudet: „african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ punten lager”.

Lees ook: De week waarin Thierry Baudet een voor een zijn medestanders verloor

Ook een aantal andere kandidaten op de kieslijst van de FVD doet omstreden uitspraken. Zo zegt Andreas Bakir: „Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven.” Ook noemt hij CDA-Kamerlid Pieter Omzigt een cuck, een scheldwoord dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt in extreemrechtse kringen en iets betekent als zwakkeling. Freek Jansen zegt in de discussie over de intelligentie van verschillende volksstammen dat „als een taal geen woord heeft voor vierkant dat misschien ook iets zegt over het conceptueel denkvermogen (exponent van intelligentie) van de stam die haar bezigt”.

Reactie Baudet

Baudet noemt de onthullingen dinsdagochtend, voor publicatie van het stuk in EW, een „stupide heksenjacht” door een „totalitair regime”. Hij stelt dat „het kartel als de dood voor onze opkomst” is, „en dus gaan ze proberen spaken in onze wielen te steken.” Verder zegt hij dat „misschien in privécontext ooit een grapje of een opmerking is gemaakt”. „Ik zou willen zeggen, wie heeft dat niet”.

De publicatie komt enkele maanden nadat naar buiten kwam dat leden van de jongerentak van de FVD antisemitische en racistische berichten deelden. Dit leidde eind 2020 tot een conflict in de partij, waarop Baudet opstapte. Even later liet hij weten toch door te willen gaan. In een referendum onder FVD-leden werd uiteindelijk besloten dat Baudet de leider zou blijven. De onthullingen en het interne conflict deed meerdere prominenten en senatoren opstappen, onder wie Eva Vlaardingerbroek, Joost Eerdmans, Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij. Die laatste stelde destijds dat Baudet tijdens een etentje racistische en antisemitische uitlatingen had gedaan.

Tegenover de pers reageert Baudet dinsdagmiddag opnieuw op de publicatie met onder meer de volgende uitspraken:

LamyaeA Lamyae Aharouay ‘Dit zijn technieken van een totalitair regime, met valse beschuldigingen komen. Wat zijn dit voor intimidaties.’ En: ‘Jullie laten je allemaal gebruiken door het kartelspel.’ Heeft het over ‘een screenshot die half is of misschien vervalst.’ 9 februari 2021 @ 13:56 Volgen

Lees ook: Intelligentieverschillen genetisch bepaald? Nonsens!