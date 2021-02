Op de Bazaar is sluiten geen optie

Een stadje waarvan de inwoners de benen hebben genomen vanwege een naderende orkaan. Een winkelstraat waar bijna iedereen failliet is. Of, met iets meer welwillendheid, een kermis na sluitingstijd.

De Bazaar in Beverwijk, ’s lands bekendste overdekte markt, pleisterplaats voor kooplui met een migratieachtergrond, roept op dit moment veel associaties op, maar niet die waar het bekend om staat: bruisend, chaotisch, exotisch. Vrijwel alle 35 hallen van het reusachtige complex zijn uitgestorven. Her en der hangen nog T-shirts, sjaals of goedkope donsjacks aan de gesloten winkels – hoog genoeg dat niemand ze kan jatten.

„Je probeert te pakken wat je pakken kunt”, zegt Natasha de Graaf. Ze staat met een kraam vol Griekse producten (olijfolie, honing, wijn) op de versmarkt, de enige hal die open is. Althans, deels. Ook hier zijn bij de meeste winkels de rolluiken gesloten.

De zaken van De Graaf, sinds drie jaar op de Bazaar, gingen „fantastisch”. Sinds corona is haar omzet gehalveerd. „De enige die nog komen, zijn de mensen uit de buurt. De dagjesmensen uit de rest van het land, die pik je niet meer mee.”

Steun van de overheid krijgt De Graaf niet, zegt ze: haar man heeft een vaste baan, dus komt ze er niet voor in aanmerking. Toch is ze geopend. „Anders raak ik het contact kwijt met mijn vaste klanten.” Het is een redenering die deze vrijdag bij alle kooplui klinkt: je kunt beter open blijven, ook al draai je fiks verlies. Nu de deuren sluiten is rampzalig voor de lange termijn.

Bij ieder kraampje hoor je hetzelfde treurige liedje. De groenteboer: tweederde minder omzet. De kaasboer: idem. De halal slager: driekwart eraf. De huuropschorting van vijftig procent is niet genoeg om het verlies te compenseren. Steun van de overheid willen de marktkooplui niet, „want die moeten we later terugbetalen, en dan gaan we alsnog failliet”.

Ze moeten regelmatig flinke partijen van hun bederfelijke waar weggooien, vertellen ze. Dat doet pijn. „Maar”, zegt Özkan Afat, „ik kan toch geen rotzooi verkopen aan mijn klanten?” De handelaar in groenten en fruit, met dertig jaar op de teller één van de veteranen van de Bazaar, wijst op de bak met peren voor zich. „Deze zijn al in hun tweede week.”

Afat staat sinds kort in een partytent buiten – dat regelde het marktkantoor voor hem omdat het binnen veel te krap was om fatsoenlijk afstand te houden. Het verplaatsen van kramen is één van de maatregelen die de Bazaar neemt om potentiële klanten gerust te stellen. Er is ook een cameravolgsysteem, dat een signaal geeft als het ergens te druk wordt. Een bijzondere vermelding verdient Robot Sam, die de vershal na sluitingstijd in drieënhalf uur volledig ontsmet. „Ik denk dat wij een van de veiligste plekken van Nederland zijn”, zegt woordvoerder Mariska Roos over de telefoon.

Boos zijn de ondernemers niet. Uit hun houding spreekt eerder een curieuze mix van gelatenheid en optimisme-tegen-de-klippen-op. Zoals bij Wahid Omadi, die in een hoek van de versmarkt klust aan zijn winkel in keukengerei. Zijn zaak was twee weken open, toen in december de sluiting werd afgekondigd voor niet-essentiële winkels. Om toch te verdienen werkt hij in het distributiecentrum van online supermarkt Picnic. „Soms vier dagen, soms drie, soms twee. Hangt af van het rooster.”

Balen, zegt Omadi. Maar: „Beter gesloten zijn dan doodgaan.”

