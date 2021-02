Ondraaglijke documentaire over online kinderlokkers

Zou het iets uitmaken of je Caught in the Net online bekijkt of in de bioscoop? De film van de Tsjechische documentairemakers Vít Klusák en Barbora Chalupová gaat over online: over online kinderlokkers, grooming, chantage, volwassenen (merendeels mannen) die socialemediaplatformen afstruinen om jongeren (vaak meisjes) over te halen tot cyberseks of een ontmoeting met seksueel contact als doel. Het is een ongemakkelijke film met een provocerende vorm.

Aanvankelijk werd Klusák door een internetprovider benaderd om een voorlichtingsfilm te maken. Het werd een metadocumentaire waarin drie jongvolwassen vrouwen een fakeprofiel aanmaakten om de omvang van online seksueel geweld inzichtelijk te maken en uiteindelijk een aantal daders te ontmaskeren.

Het team heeft nauw met de politie samengewerkt. Er waren seksuologen en psychologen om de jonge actrices te coachen en debriefen. Dat alles maakt deel uit van de film, die daardoor eerder een documentaire over z’n eigen maakproces is geworden. Gezien het onderwerp een verstandige keuze. Het stelt je in staat om afstand te bewaren van de gescrambelde dickpics en ander seksueel en pornografisch materiaal waar de meisjes al vaak tijdens een eerste contact aan worden blootgesteld. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik de film meermaals heb stilgezet, zo ondraaglijk waren sommige momenten.

In de film zijn de gezichten van de daders op hun ogen en monden na onzichtbaar gemaakt. Angstaanjagende wassen maskers. Dat het geen abstracte monsters zijn maar levensgevaarlijke echte mensen blijkt wel als het team een van hen opspoort en met z’n daden confronteert. Caught in the Net is belangrijk voor ouders, docenten, iedereen die met kinderen te maken heeft. Het Nederlands Forensisch Instituut publiceerde in januari een rapport dat concludeert dat bij meer dan een kwart van de zedenzaken met minderjarigen het eerste contact via sociale media zoals Snapchat verloopt.

Documentaire Caught in the Net Regie: Vít Klusák, Barbora Chalupová. Te zien op Picl ●●●●●

