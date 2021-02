Onderzoek: discriminatie is ook op de Haagse huurmarkt een probleem

Ook in Den Haag zijn makelaars nog altijd meer dan bereid te discrimineren als de verhuurder daarom vraagt en het is voor woningzoekenden met een niet-westerse naam of een homoseksuele geaardheid moeilijker om een huis te vinden. Dat is gebleken uit een onderzoek in opdracht van de gemeente, heeft wethouder Martijn Balster (Wonen, PvdA) maandag aan de gemeenteraad laten weten. Hij kondigde daarbij meerdere maatregelen aan.

De kans dat iemand met een niet-westerse naam wordt gediscrimineerd als die probeert een woning te vinden in de vrije sector is 18,8 procent hoger dan bij iemand met een Nederlandse naam, blijkt uit de analyse van onderzoeksbureau RIGO. Dat percentage ligt voor homoseksuele koppels op 8,5 procent. Als de onderzoekers zich bij een makelaar voordeden als een verhuurder die geen mensen met een migratieachtergrond of geen homo’s in hun woning wilde, bleek ruim de helft daartoe bereid.

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, is al jaren bekend. Zo kwam de Groene Amsterdammer in 2018 tot vergelijkbare conclusies in een landelijk onderzoek. In Amsterdam (pdf) en Utrecht bleek de kans op discriminatie eveneens een stuk hoger. Wethouder Balster noemt het „onacceptabel” dat deze studie bevestigt dat het probleem zich ook voordoet in Den Haag. De gemeente gaat onder meer kijken of de regelgeving aangescherpt kan worden, er afspraken gemaakt kunnen worden met de sector en de gemeente zal zorgen dat huurders melding kunnen maken bij een nieuw op te richten huurbalie.

Aanpak

Jan Kokje, de voorzitter van de NVM-regio Haaglanden, zegt het „verschrikkelijk” te vinden dat er nog altijd sprake is van discriminatie op de Haagse woningmarkt. Hij zegt met de gemeente om de tafel te willen om te horen wat de makelaars zouden kunnen doen om de discriminatie te verminderen. Wel zegt hij dat nog onduidelijk is in hoeverre NVM-kantoren bereid waren mee te werken aan discriminatoire wensen van verhuurders. „Als je bij de NVM een klacht hebt, kan je daar zeer goed terecht.” In hoeverre hij denkt dat er systematisch iets veranderd zal moeten worden, weet de voorzitter niet.

Vanuit de gemeenteraad is er teleurgesteld gereageerd op de bevindingen. Coalitiepartijen GroenLinks en PvdA bepleiten een strengere aanpak. Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten ziet in het onderzoek bewijs voor institutioneel racisme in Nederland: „Bijna op alle fronten [word] je afgerekend”. Wethouder Balster heeft aangekondigd dat het onderzoek voortaan jaarlijks te herhalen „vanwege de preventieve werking die daarvan uitgaat”.