Nieuw-Zeeland schort betrekkingen met Myanmar op

Nieuw-Zeeland verbreekt een groot deel van zijn betrekkingen met Myanmar in reactie op de militaire staatsgreep die daar ruim een week geleden plaatsvond. Dat heeft premier Jacinda Ardern dinsdag in een persconferentie gezegd. De politieke en militaire banden op hoog niveau worden verbroken, ook voert het land een reisverbod in voor militaire leiders uit Myanmar.

Daarnaast moet er volgens Ardern op worden toegezien dat hulpprogramma’s aan Myanmar niet ten goede komen van het leger. De premier noemt de besluiten „een sterke boodschap”. „We zullen doen wat we kunnen vanuit Nieuw-Zeeland, en een van de dingen die we kunnen doen is de dialoog op hoog niveau opschorten en ervoor zorgen dat de investeringen die we in Myanmar doen op geen enkele manier het militaire regime ondersteunen,” aldus Ardern.

Ondertussen gaan voor de vierde dag op rij duizenden inwoners van Myanmar in verschillende steden de straat op om te protesteren tegen de coup van het leger. Sinds maandag worden waterkanonnen ingezet om de betogers uiteen te drijven, ook worden volgens internationale persbureaus schoten in de lucht gelost en rubberen kogels afgevuurd op demonstranten. Daarnaast geldt sinds maandag een samenscholingsverbod in de grote steden Yangon en Mandalay, dinsdag is dit verbod uitgebreid naar meer delen in het land. Tot nu toe werden zeker tientallen demonstranten gearresteerd.

Ruim een week geleden greep het leger de macht in Myanmar. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en haar partijgenoten in de regering werden daarbij gevangengenomen. Suu Kyi is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. De militairen voeren als reden tot ingrijpen aan dat de verkiezingen in november frauduleus zouden zijn verlopen. Het leger zegt in de toekomst nieuwe verkiezingen te zullen organiseren en de macht aan de winnaar over te dragen. De demonstranten stellen dat er niet is gefraudeerd en zien het leger niet snel nieuwe verkiezingen houden.