‘Little Big Women’: melodrama rond uitvaart van afwezige vader

Het lijkt een verwijzing naar de onlangs door Greta Gerwig verfilmde klassieker Little Women, het Taiwanse Litte Big Woman. De gezinssituatie in dit drama vertoont zekere overeenkomsten: een moeder die het alleen moet rooien met drie dochters dankzij een afwezige vader.

Pa duikt plots op in het leven van dochter Jiajia, maar is stervende en heeft zijn nieuwe vriendin aan zijn zij. Hij liet twintig jaar niks van zich horen, moeder Lin wenst dan ook niet dat zijn dood haar 70-jarige verjaardag doorkruist. Maar daarna trekt de matriarch, die van straatverkoop van garnalenloempia’s opklom tot restaurateur, pa’s uitvaart ferm naar zich toe. Kosten noch moeite worden gespaard, al moet alles wel volgens háár plan. En zo komt het bijna tot een godsdienstoorlog tussen taoïsten die op verzoek van de overleden vader soetra’s prevelen en de luidruchtige boeddhistische monnik die ma bestelde.

Little Big Women mikt overigens spaarzaam op komedie; het is zo’n melodrama van vastgedraaide verhoudingen die tijdens een gezinshereniging worden ontrafeld, hier dus rond de urn van de onbekende patriarch. Met alle onthullingen, confrontaties en flash-backs die je mag verwachten, plus frequent dreigend gezichtsverlies.

Voor de regisseur is het blijkbaar een persoonlijke film, toch passen de personages binnen beproefde sjablonen. Zoals de dominante en kordate, maar door pijnlijke geheimen bezwaarde moeder Lin en dochter Jiajia die als een zwoegende Martha haar moeder bijstaat. maar snakt naar een eigen leven. Dochter Yu, een plastisch chirurg, is het vreugdeloze succesnummer, dochter Ching zou als de wildebras het evenbeeld van de vader zijn; een overspelige, zorgeloze zwendelaar, zo wil het verhaal. Klopt dat verhaal wel?

Zo hebben de zussen en ma veel te bespreken en doen ze dat ook met overgave in het hoogst verbale Little Big Women, waar ma ook duelleert met gewezen liefdesrivaal Tsai – al kan verzoening ook daar moeilijk uitblijven, gezien Tsai’s kalme waardigheid. Dit vrouwelijke wespennest weet ondanks vakkundig acteren en weloverwogen onthullingen de aandacht niet echt vast te houden. Daarvoor leunt de film te veel op tekst, uitleg en verwikkelingen die zelden origineel zijn. Zijn ze dat wel, dan ervaar je dat als kunstmatig.

Drama Little Big Women Regie: Joseph Chen-Chieh Hsu. Met: Shu-Fang Chen, Ying-Hsuan Hsieh, Vivian Hsu, Ke-Fang Sun. Op: Netflix ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 februari 2021